Секретная служба США зафиксировала 10 тыс. угроз в адрес Трампа с начала года
Уровень угроз для лиц, находящихся под защитой Секретной службы США, включая президента США Дональда Трампа, достиг максимума за всю историю наблюдений. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ведомства на закрытом брифинге для журналистов, сообщает CNBC.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
По данным пула журналистов MS NOW, с начала 2026 года зарегистрировано уже около 10 000 случаев угроз в адрес госслужащих и судей Верховного суда — это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в ведомстве отмечен десятикратный рост случаев принудительной госпитализации потенциально опасных лиц в психиатрические стационары.
Заместитель директора Секретной службы Мэттью Куинн добавил, что ведомство крайне обеспокоено перспективой использования дронов для атак на своих подзащитных.
Заявление ведомства прозвучало накануне ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в особняке Waldorf Astoria, на котором планируется участие господина Трампа. Мероприятие перенесли с апреля после того, как вооружённый житель Калифорнии Коул Томас Аллен попытался прорваться в зал отеля Washington Hilton, где находился президент. Аллен был обезврежен спецслужбами, ему предъявлены обвинения в попытке покушения.
Секретная служба США, как правоохранительный орган в составе Министерства внутренней безопасности США, отвечает за охрану высших должностных лиц, включая президента и бывших глав государства, а также расследует финансовые преступления. Основанное в 2002 году после терактов 11 сентября 2001 года, Министерство внутренней безопасности, куда входит Секретная служба, ставит своей задачей защиту страны от внутренних и внешних угроз, включая кибербезопасность и предотвращение терактов. Бюджет всего ведомства на 2026 год запланирован в размере $64,4 млрд.
За последний год Секретная служба оказывалась в центре внимания из-за нескольких инцидентов с участием Дональда Трампа. В июле 2024 года он был ранен в ухо во время предвыборного митинга в Пенсильвании, а в сентябре того же года предотвращено еще одно покушение во Флориде, где злоумышленник с винтовкой был замечен в кустах около гольф-клуба Трампа. Сам экс-президент высоко оценил работу Секретной службы, а президент Джо Байден поручил обеспечить службу всеми необходимыми ресурсами для его охраны.