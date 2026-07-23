В Челябинске ввели карантин по бешенству

Рядом с Шершневским водохранилищем в Челябинске объявили карантин по бешенству после заболевания животного. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Эпизоотическим очагом установлен дом №5 на улице Покровской. Неблагополучным пунктом определена территория радиусом до 2 км от этой точки. В очаге запрещено лечение больных животных и ввоз либо вывоз восприимчивых к вирусу особей. В неблагополучном пункте нельзя проводить ярмарки и выставки животных, вывозить их или отлавливать для зоопарков.

Виталина Ярховска