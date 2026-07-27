А7: надежные международные платежи в новых условиях

С начала года импорт в Россию увеличился на 7% и достиг $92,3 млрд. Вместе с ростом импорта возросла и потребность в модернизированных финансовых маршрутах. Российский бизнес активно переходит на новые каналы платежей.

Система международных расчетов А7, обладающая собственной инфраструктурой в 100+ странах, обеспечивает быстрые трансграничные расчеты в национальных валютах с минимальными издержками, прозрачными комиссиями и полным пакетом документов. В настоящее время А7 проводит свыше 2000 платежей ежедневно. При этом фиксированная комиссия на импорт составляет 0,3% + НДС (минимальная комиссия — 50 тыс. руб.). Кредитный рейтинг надежности АКРА: AA(RU).

В 2025 году компания А7 заняла почти пятую часть рынка (19%) внешнеторговых операций отечественного бизнеса. Число клиентов превысило 15000. Через А7 осуществляются оперативные платежи в Китай, ОАЭ, Турцию, Европу, США и другие страны мира. Для примера: платежное перечисление в Китай, импорт из которого с января вырос на 26,4% в годовом исчислении, проходит в среднем за 4 часа.

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Кроме того, с 1 июля 2026 года для участников ВЭД запущена акция — выгодные расчеты без минимальной комиссии. Оплачиваются только фиксированные 0,3% + НДС. Активировать условия можно по телефону 8(499)117-11-06 или почте sales.team@a7-agent.ru.

ООО «А7»