Япония вернулась к испытаниям ракеты Epsilon S после взрывов и аварий
Японское агентство аэрокосмических исследований в четверг провело новые наземные испытания двигателя малой ракеты Epsilon S, сообщает Kyodo News. Тест в космическом центре Танэгасима в префектуре Кагосима продолжался около 130 секунд. Агентство сообщает, что все прошло по плану.
Во время предыдущих испытаний в 2023 и 2024 годах двигатель ракеты взрывался. Поиск причин тех аварий всё еще продолжается и требует времени, поэтому инженеры пошли по другому пути. Инженеры заменили проблемный двигатель старым и проверенным M-35a — заменили в нем часть компонентов и так смогли успешно завершить испытания.
Последний успешный запуск 27-метровой твердотопливной ракеты-носителя Epsilon S датирован 2021 годом. Вместе с жидкостной ракетой-носителем H3, она является в Японии основной в программе самостоятельного запуска спутников.
Предыдущий инцидент с ракетой Epsilon S произошел в ноябре 2024 года, когда в Космическом центре Танегасима, где проводились испытания ракеты, случился взрыв с последующим возгоранием. Тогда телеканал NHK сообщил, что возгорание было потушено, а причиной аварии названо «нарушение горения». Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) выясняло причины случившегося, при этом люди не пострадали. Epsilon S, изначально известная как ASR (Advanced Solid Rocket), разрабатывается JAXA совместно с IHI Corporation с 2007 года для запуска легких научных космических аппаратов.
Другой взрыв ракеты «Эпсилон-S» произошел во время испытаний твердотопливного двигателя второй ступени в июле 2023 года на полигоне в префектуре Акита. По сообщению Министерства образования и науки Японии и агентства Jiji, пострадавших не было, но причины взрыва также выяснялись. В октябре 2022 года во время тестового пуска ракета «Эпсилон» была уничтожена в воздухе из-за проблем, которые не позволяли продолжить полет. Первый запуск твердотопливной ракеты «Эпсилон» состоялся в 2013 году.