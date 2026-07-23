В США скончался бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси

Бывший директор ЦРУ Роберт Джеймс Вулси-младший скончался во вторник у себя дома в Вашингтоне, сообщает The New York Times (NYT). Ему было 84 года. Причиной смерти стал инсульт, сообщила его супруга Кончита Сарнофф Вулси.

Господин Вулси родился 21 сентября 1941 в штате Оклахома. До того, как перейти на госслужбу, он был влиятельным вашингтонским адвокатом, но прославился работой при администрациях обеих партий США. Он занимал должность заместителя министра ВМС при президенте Джимми Картере, работал над соглашениями по контролю над вооружениями при администрации Рональда Рейгана. С 1989 по 1991 год — при президенте Джордже Буше-старшем — был послом США на переговорах по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, а позже руководил Центральной разведкой при президенте Билле Клинтоне с февраля 1993 года по конец 1994 года.

Работа господина Вулси в ЦРУ пришлась на сложный период, пишет NYT. Тогда произошел первый теракт во Всемирном торговом центре в 1993 году, а также стрельба, устроенная террористом у штаб-квартиры агентства в том же году. Из-за распада СССР при нем массово увольнялись опытные сотрудники, которые изучали и прогнозировали политику советского руководства. В 1994 году произошел арест офицера ЦРУ Олдрича Эймса, который передавал секретные данные Москве. Хотя улики, указывавшие на утечку, существовали давно, расследование в отношении Эймса началось лишь в 1993 году. За этот провал господин Вулси никого не уволил и не понизил в должности, ограничившись выговорами.

В конце 1994 года Вулси ушел в отставку — к тому моменту у него не было ни поддержки Белого дома, ни рабочих отношений с Конгрессом. После увольнения Джеймс Вулси вернулся к юридической и консалтинговой практике, продолжил заниматься политической аналитикой, вступил в консервативный лагерь. В 2016 году вошел в предвыборный штаб Дональда Трампа в качестве старшего советника. Он поддерживал его за планы увеличить оборонный бюджет и критику сделки с Ираном.