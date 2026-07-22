Минобороны отчиталось об ударе по пяти украинским судам в Черном море
Вооруженные силы России поразили четыре сухогруза и один балкер в Черном море и в порту «Черноморск». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Суда, как утверждает ведомство, перевозили военные грузы для ВСУ. Удары наносили при помощи беспилотников «Герань-4 сикер».
Сегодня российская армия поразила еще один сухогруз в порту «Черноморск». В то же время одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk объявила, что приостанавливает рейсы в этот порт из-за продолжающихся обстрелов. Оператор занимает около четверти общего рынка контейнерных перевозок Украины.
Удары российских Вооруженных сил по объектам портовой инфраструктуры Украины, включая порт Черноморск, и судам в Черном море не новы. Минобороны РФ ранее неоднократно отчитывалось об атаках на порты Одесской области (Черноморск, Южный, Измаил) с июля 2026 года, сообщая о поражении мест хранения военных грузов, горюче-смазочных материалов и цехов по производству беспилотников, предназначенных для ВСУ. Эти удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками.
В целом, Черное море стало зоной активных боевых действий и инцидентов с участием судов. С августа 2023 года Минобороны РФ сообщало об атаках украинскими беспилотниками на российские гражданские транспортные суда, следующие к Босфору, а также на патрульные корабли Черноморского флота. Россия, в свою очередь, с 20 июля 2023 года объявила все суда, идущие в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. Украина ответила симметричными мерами, заявив, что будет считать военными целями все суда, следующие в российские порты в Черном море.
Подобные атаки нарушают безопасность судоходства в Черном море. С начала боевых действий, в портах Украины оказались заблокированными десятки иностранных судов. Кроме того, Россия приостановила свое участие в Черноморской зерновой инициативе, что привело к росту напряженности в регионе и увеличению рисков для коммерческого судоходства.