Кассационный суд рассмотрит жалобу на приговор Алану Марзаеву

Шестой кассационный суд общей юрисдикции 5 августа рассмотрит жалобу бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева на приговор по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Жалобу подали адвокаты осужденного чиновника Анатолий Тимощенков и Ильмир Халиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», 21 ноября прошлого года Ленинский районный суд Уфы приговорил господина Марзаева к 13 годам колонии строгого режима за вымогательство и получение взяток с топ-менеджеров дорожно-строительной компании «Дортрансстрой».

Курировавший в правительстве Башкирии строительную отрасль, транспорт и ЖКХ чиновник, по версии следствия, требовал с «Дортрансстроя» откаты за контракты с подразделением мэрии Уфы. Правоохранительные органы считают, что в общей сложности Алан Марзаев намеревался получить от предприятия более 56,1 млн руб., но с декабря 2023 по апрель 2024 года бенефициар и руководитель компании выплатили 37 млн руб.

Помимо лишения свободы, обвиняемому назначили 561,3 млн руб. штрафа, 12 лет запрета на госслужбу. Алана Марзаева также лишили почетных званий, у него взыскали 37 млн руб. и конфисковали участок и дачу в Кармаскалинском районе.

19 февраля Верховный суд Башкирии оставил приговор в силе.

Кроме того, 15 июня Мещанский суд Москвы по иску заместителя генпрокурора России изъял у господина Марзаева и его родственников более 100 млн руб.

Сам экс-вице-премьер, работавший на различных должностях в кабмине Башкирии с 2019 по 2024 годы, считает уголовное дело в его отношении провокацией.

Идэль Гумеров