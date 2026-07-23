Нейросетям подписали глобальное развитие

Подписанное в Китае 16 июля международное соглашение в области искусственного интеллекта не включает обязательств по использованию странами-участниками конкретных моделей ИИ и не регулирует передачу технологий между ними. Однако предусматривает совместные исследования и пилотные проекты сторон: Китая, России, Бразилии и других стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

20 июля в Шанхае завершился международный технологический форум, в котором приняли участие более тысячи китайских и иностранных компаний. Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках форума объявил об учреждении Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. В новую организацию вошли 29 государств, в том числе партнеры Китая по БРИКС (Россия, Бразилия, ЮАР) и другие страны. От российской стороны документы в Шанхае подписал глава Минцифры Максут Шадаев.

Подписанное в Шанхае соглашение носит рамочный характер и направлено на формирование институциональной основы для развития международного взаимодействия в данной сфере, рассказали “Ъ” в Минцифры по итогам визита Максута Шадаева в Китай.

«Документ предусматривает координацию усилий государств-участников, обмен компетенциями и лучшими практиками, развитие совместных исследовательских и пилотных проектов, а также выработку общих подходов к оценке эффективности и безопасности систем ИИ».

Особое внимание уделяется сотрудничеству в различных отраслях экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и другие направления, говорят в Минцифры. При этом соглашение не содержит обязательств по использованию странами-участниками конкретных моделей искусственного интеллекта, не регулирует вопросы передачи технологий или обмена исходными разработками, а создает условия для добровольного взаимодействия с соблюдением национального законодательства и учетом интересов каждого государства.

«Россия рассматривает участие в организации как инструмент развития международного сотрудничества при сохранении курса на укрепление собственного технологического суверенитета»,— добавили в Минцифры. Российская сторона заинтересована в продвижении отечественных больших языковых моделей, решений на базе классического искусственного интеллекта и национальных подходов к регулированию отрасли, а также в участии в формировании международных стандартов и методик оценки ИИ-систем. «Соглашение не содержит положений, определяющих порядок использования на российском рынке моделей искусственного интеллекта отдельных иностранных государств, включая китайские разработки, и не предусматривает каких-либо обязательств в данной сфере».

Реализация совместных проектов, включая возможное использование зарубежных моделей, будет осуществляться на основе отдельных договоренностей в соответствии с законодательством России, требованиями в сфере информационной безопасности и национальными приоритетами по развитию отечественных технологий искусственного интеллекта, рассказал представитель Минцифры.

В начале июля Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, устанавливающий ключевые правила работы в России технологий искусственного интеллекта. Документ описывает две категории ИИ-моделей: суверенная (должна быть разработана на всех этапах только российским юрлицом и работать только на инфраструктуре РФ) и национальная (разработана российским юрлицом, но ее компоненты могут включать решения с открытым исходным кодом). Указано, что модели обязаны соответствовать российскому законодательству и «традиционным духовно-нравственным ценностям» (см. “Ъ” от 8 июля).

Татьяна Исакова