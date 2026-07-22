Макрон убедил министра экологии Франции не уходить в отставку

Президент Франции Эмманюэль Макрон не принял отставку министра экологии Франции Моник Барбю. Он убедил ее продолжить работу из-за необходимости решить срочные вопросы изменения климата, сообщает BFMTV со ссылкой на пресс-секретаря правительства Мод Брежон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

«Они договорились о трех основных направлениях, лежащих в основе ее работы: вопрос лесов, водных ресурсов и состояния окружающей среды»,— сказала госпожа Брежон. По ее словам, президент и глава министерства экологии нашли компромисс по спорному законопроекту о применении пестицидов в некоторых сельскохозяйственных отраслях.

Именно этот законопроект, принятый накануне французским парламентом, стал причиной, по которой госпожа Барбю решила покинуть свой пост. Документ разрешает применение пестицидов ацетамиприд и флупирадифурон для выращивания яблок, фундука и черешни. Во Франции их использование запрещено.