В Италии жестоко убили спортивного журналиста Луиджи Эспозито

Полиция Италии в ночь на 19 июля обнаружила в муниципалитете Эболи (провинция Салерно) обгоревшее тело 53-летнего спортивного журналиста Луиджи Эспозито. Об этом сообщает Rai News.

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Останки Луиджи Эспозито обнаружили в его машине в сельской местности. На месте были найдены гильзы, но, как предполагают криминалисты, мужчину ударили по голове, затем тело подожгли. Вскрытие тела завершено, но лабораторные исследования продолжаются. Вариант огнестрельного ранения исключен. Точная причина смерти будет установлена после завершения экспертизы.

Правоохранительные органы предполагают, что у Луиджи Эспозито была назначена встреча или он приехал с кем-то еще. В районе, в котором обнаружено тело, нет жилых домов и камер видеонаблюдения. Полицейские продолжают искать орудие убийства.

Точных данных о месте работы Луиджи Эспозито в последние годы нет. По информации Rai News, он говорил друзьям, что работал в региональном агентстве по охране окружающей среды Arpac, где проводил экологические инспекции в районе между городами Казерта и Ирпиния. Однако после новостей о его смерти Arpac заявила, что журналист никогда не был сотрудником компании.