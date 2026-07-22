В Италии жестоко убили спортивного журналиста Луиджи Эспозито
Полиция Италии в ночь на 19 июля обнаружила в муниципалитете Эболи (провинция Салерно) обгоревшее тело 53-летнего спортивного журналиста Луиджи Эспозито. Об этом сообщает Rai News.
Останки Луиджи Эспозито обнаружили в его машине в сельской местности. На месте были найдены гильзы, но, как предполагают криминалисты, мужчину ударили по голове, затем тело подожгли. Вскрытие тела завершено, но лабораторные исследования продолжаются. Вариант огнестрельного ранения исключен. Точная причина смерти будет установлена после завершения экспертизы.
Правоохранительные органы предполагают, что у Луиджи Эспозито была назначена встреча или он приехал с кем-то еще. В районе, в котором обнаружено тело, нет жилых домов и камер видеонаблюдения. Полицейские продолжают искать орудие убийства.
Точных данных о месте работы Луиджи Эспозито в последние годы нет. По информации Rai News, он говорил друзьям, что работал в региональном агентстве по охране окружающей среды Arpac, где проводил экологические инспекции в районе между городами Казерта и Ирпиния. Однако после новостей о его смерти Arpac заявила, что журналист никогда не был сотрудником компании.
Убийства журналистов — к сожалению, не редкое явление. Например, в 2024 году во Франции расследовали дело о гибели фотожурналиста Антони Лалликана на Украине, а Следственный комитет РФ обещал привлечь к ответственности причастных к гибели военкора Никиты Цицаги. Международная и Европейская федерации журналистов неоднократно призывали к расследованию обстоятельств таких смертей.
Иногда мотивом таких преступлений становится профессиональная деятельность журналистов. Так, в Санкт-Петербурге в 2024 году нашли останки Максима Максимова, убитого в 2004 году; мотивом, по данным СКР, стала его деятельность по освещению противоправных действий правоохранительных органов. Итальянские журналисты также сталкивались с давлением: в Риме в 2025 году был взорван автомобиль журналиста-расследователя Сигфридо Рануччи, а чуть ранее Итальянская национальная федерация журналистов подавала иск против правительства из-за использования шпионского ПО.
В целом, преступления, связанные с убийствами, могут быть обусловлены различными мотивами, от личной неприязни до политических или экономических интересов. Например, в России в 2026 году расследовали убийство советника министра путей сообщения, где бывший спортивный функционер обвинялся в заказном убийстве на фоне делового конфликта.