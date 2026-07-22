Свердловчан призвали уничтожить урожай с подтопленных огородов

Урожай с подтопленных паводком огородов следует уничтожить. Об этом заявил заместитель начальника Ирбитского территориального отдела Роспотребнадзора Олег Лебедев. Его комментарий опубликовала администрация Ирбитского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Если на огороды зашла паводковая вода, то весь урожай также подлежит уничтожению. Дезинфицировать продукты — это все равно что играть в рулетку. Паводковая вода очень специфична: количество потенциальных возбудителей в ней безгранично. Провести такую дезинфекцию, чтобы убить каждого из них, — невозможно сделать в домашних условиях. Только автоклавирование, но, понятно, что продукция с огорода его не переживет. А так — нет. Это утилизация»,— заявил Олег Лебедев.

Также санврач призвал не употреблять в пищу продукты, которые соприкасались с паводковой водой, даже если загрязнена была только упаковка. Кроме того, он рекомендовал отказаться от употребления рыбы, выловленной в подтопленных водоемах.

Специалист напомнил, что в период паводка нельзя пить сырую воду из-под крана, а также из колодцев и родников, попавших в зону подтопления. Для питья и приготовления пищи следует использовать бутилированную или кипяченую воду, овощи, фрукты и посуду также нужно мыть только кипяченой водой. После контакта с паводковой водой или почвой необходимо тщательно мыть руки с мылом либо использовать антисептик.

Ранее сообщалось, что в Ирбитском МО зафиксировано снижение уровня воды в реке Ница, тогда как в Невьянском и Верх-Нейвинском МО продолжается подъем уровня воды в реке Нейва.

Полина Бабинцева