Свердловчан призвали уничтожить урожай с подтопленных огородов
Урожай с подтопленных паводком огородов следует уничтожить. Об этом заявил заместитель начальника Ирбитского территориального отдела Роспотребнадзора Олег Лебедев. Его комментарий опубликовала администрация Ирбитского района.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«Если на огороды зашла паводковая вода, то весь урожай также подлежит уничтожению. Дезинфицировать продукты — это все равно что играть в рулетку. Паводковая вода очень специфична: количество потенциальных возбудителей в ней безгранично. Провести такую дезинфекцию, чтобы убить каждого из них, — невозможно сделать в домашних условиях. Только автоклавирование, но, понятно, что продукция с огорода его не переживет. А так — нет. Это утилизация»,— заявил Олег Лебедев.
Также санврач призвал не употреблять в пищу продукты, которые соприкасались с паводковой водой, даже если загрязнена была только упаковка. Кроме того, он рекомендовал отказаться от употребления рыбы, выловленной в подтопленных водоемах.
Специалист напомнил, что в период паводка нельзя пить сырую воду из-под крана, а также из колодцев и родников, попавших в зону подтопления. Для питья и приготовления пищи следует использовать бутилированную или кипяченую воду, овощи, фрукты и посуду также нужно мыть только кипяченой водой. После контакта с паводковой водой или почвой необходимо тщательно мыть руки с мылом либо использовать антисептик.
Ранее сообщалось, что в Ирбитском МО зафиксировано снижение уровня воды в реке Ница, тогда как в Невьянском и Верх-Нейвинском МО продолжается подъем уровня воды в реке Нейва.