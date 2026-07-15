Аналитики ЦБ повысили прогноз по курсу доллара, ключевой ставке и инфляции

Аналитики, опрошенные Центробанком, улучшили прогноз по курсу доллара на 2026 год на 0,4 руб. — до 78,4 руб. Эксперты также пересмотрели в сторону увеличения прогноз по ключевой ставке — с 14,1% до 14,5%. Данные опроса, проведенного с 10 по 14 июля, опубликованы на портале регулятора.

Прогноз на 2027 год аналитики также повысили. По их оценке, курс доллара составит 86,6 руб. (вместо 86,2 руб.), а ключевая ставка — 12,2% (вместо 10,6%). При этом прогнозы на 2028-2029 годы эксперты, наоборот, пересмотрели в сторону понижения. Курс доллара должен составить 92,7 руб. (а не 94,3 руб., как предполагалось ранее), а в 2029 году — 95,8 руб. (вместо 97,8 руб.). Ключевую ставку в 2028 году эксперты ожидают на уровне 10% (против 9%), а в 2029-м — 8,6% (вместо 8,1%).

Аналитики также увеличили прогнозы по инфляции. В 2026 году она должна достигнуть 6,2% (против 5,3%), в 2027-м — 4,6% (против 4,4%), а в 2028-м — 4,1% (против 4%). Прогноз показателя на 2029 год эксперты оставили без изменений (4%). Прогнозы роста ВВП в 2026-2027 годах понизили до 0,6% (вместо 0,7%) и 1,3% (против 1,5%). Ожидания на 2028 год (1,7%) и 2029 год (1,8%) не изменились.

Банк России проводит макроэкономический опрос аналитиков ежемесячно. В нем участвуют около 30 экспертов из ведущих банков, инвестиционных и рейтинговых компаний, а также независимые экономисты.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме