Цены давят на прогнозы

Незначительно ухудшив прогноз экономического роста на 2026–2027 годы, опрошенные Банком России ведущие аналитики заметно повысили свои ожидания по инфляции и траектории ключевой ставки на этот период. Одновременно в вышедшем аналитическом обзоре ЦБ «О чем говорят тренды» отмечается усиление проинфляционных рисков, а проведенные регулятором опросы предприятий фиксируют резкое ухудшение делового климата и рост ценовых ожиданий бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Согласно опубликованному ЦБ 15 июля консенсус-прогнозу опрашиваемых регулятором аналитиков, их ожидания роста ВВП в 2026 году снижены с 0,7% до 0,6%, в 2027-м — с 1,5% до 1,3%. Пересмотр связан с ухудшением прогноза экспорта товаров и услуг: на этот год — с $525 млрд до $510 млрд, на следующий — с $493 млрд до $483 млрд.

Оценки же по инфляции и уровню ключевой ставки пересмотрены значительно сильнее. Ожидания по темпам роста цен на конец 2026 года повышены с 5,3% до 6,2%, по среднегодовой ставке — с 14,1% до 14,5%. Прогнозы на 2027 год возросли c 4,4% до 4,6% и с 10,6% до 12,2% соответственно. Отметим, новые ожидания аналитиков уже заметно превышают показатели действующего среднесрочного прогноза ЦБ, предполагающего, в частности, инфляцию к концу года в 4,5–5,5%.

Аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» оценивают сдвиг ожиданий аналитиков как «серьезный», а главной интригой заседания совета директоров ЦБ 24 июля считают то, насколько регулятор изменит свои прогнозы ключевой ставки на 2027–2028 годы. Евгений Сусин из Газпромбанка считает, впрочем, что реакция респондентов ЦБ на топливный кризис «чрезмерно эмоциональна». Аналитики ПСБ полагают, что «изменение консенсуса отражает рост макроэкономической неопределенности». «Полагаем, что экспертное сообщество пока недооценивает последствия нового инфляционного импульса. Неблагоприятная конъюнктура может ограничить сезонное снижение цен на продукты питания, в октябре предстоит повышение тарифов, а в четвертом квартале индекс инфляции может расти на фоне эффекта низкой статистической базы»,— комментируют в ПСБ.

Главным фактором пересмотра инфляционных прогнозов остается июньский всплеск роста цен (см. “Ъ” от 15 июля). По оценке регулятора, месячная инфляция с сезонной корректировкой в пересчете на год ускорилась в июне до 10,6% после 2% в мае. ЦБ подчеркивает, что скачок был вызван преимущественно разовыми факторами — перебоями с поставками топлива, ростом цен на него и на плодоовощную продукцию и повышением тарифов на связь. Показатели устойчивого ценового давления изменились значительно слабее, базовая инфляция осталась на уровне 4,3% в пересчете на год, отмечает ЦБ.

В также вышедшем 15 июля бюллетене «О чем говорят тренды» аналитики ЦБ отмечают, что баланс рисков в последние месяцы сместился в сторону проинфляционных факторов. Несмотря на замедление устойчивой инфляции по сравнению со второй половиной прошлого года, дополнительное давление на цены оказывают высокие внутренний спрос и доходы населения, бюджетные факторы и новые ограничения предложения, прежде всего на топливном рынке. Аналитики отмечают и первые признаки переноса повышенных топливных издержек на стоимость других товаров и услуг. Регулятор подчеркивает, что для денежно-кредитной политики принципиальное значение имеют вторичные эффекты, а не разовые ценовые шоки.

Экономика РФ во втором квартале 2026 года, по оценке аналитиков ЦБ, выглядела несколько лучше ожиданий, однако структура роста продолжает ухудшаться. В обзоре отмечается, что более устойчивыми выглядят отрасли, ориентированные на государственный и потребительский спрос, тогда как в инвестиционных секторах, нефтепереработке и связанных с ней отраслях продолжается спад.

Также опубликованный 15 июля «Мониторинг предприятий» от Банка России зафиксировал резкое ухудшение оценок деловой активности. Индикатор бизнес-климата в июле (фактически оценивается положение дел компаний в июне) снизился до минус 3,6 пункта после 0,9 пункта месяцем ранее, достигнув минимального уровня с середины 2022 года. Наиболее заметное ухудшение произошло в торговле, услугах, транспорте и хранении, добыче, хотя динамика по отраслям остается резко неоднородной. После нескольких месяцев снижения ухудшились и ценовые прогнозы предприятий. Ожидаемый рост отпускных цен в ближайшие три месяца составил 5,8% в пересчете на год против 4,3% месяцем ранее. Среди основных причин — ускорение роста издержек, в том числе вследствие удорожания топлива и увеличения логистических расходов.

Артем Чугунов