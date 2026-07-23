«Бромо» вложится в тепло

Петербургская компания «Бромо» до 2029 года построит в ОЭЗ «Новоорловская» завод по выпуску теплообменного оборудования. Инвестиции в проект составят около 1,5 млрд рублей. Предполагаемая мощность нового предприятия — 10 тыс. единиц продукции в год. Эксперты считают, что заявленные объемы выпуска не перевернут рынок, однако усилят конкуренцию и снизят зависимость от импорта. В то же время смета проекта за три года, вероятно, будет корректироваться. Реалистичный диапазон удорожания проекта может составить около 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флаг Особой экономической зоны «Новоорловская»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Флаг Особой экономической зоны «Новоорловская»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

ООО «Бромо» получило от Гостройнадзора разрешение на строительство в Петербурге завода по выпуску теплообменного оборудования. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. Под реализацию проекта задействуют участок площадью 1 га в особой экономической зоне «Новоорловская» (Приморский район), резидентом которой компания стала в 2025 году. Там разместят здание с цехами и складами общей площадью 1,9 тыс. кв. м. Предполагаемая мощность нового предприятия — 10 тыс. единиц теплообменного оборудования в год.

Сейчас производство «Бромо» налажено на арендованной площадке в деревне Порошкино во Всеволожском районе Ленобласти. В номенклатуре — теплообменники для климатических и холодильных установок, конденсаторы и испарители, чиллеры, градирни для охлаждения воды в системах вентиляции и кондиционирования и прочее.

Как отмечал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) гендиректор «Бромо» Владимир Ковальчук, выпускаемая компанией продукция применима в энергетике, фармацевтике, агрокомплексе, IT, и других отраслях. Ранее ее поставляли в РФ предпочтительно из Италии. Теперь же, благодаря собственному центру инженерных разработок и НИОКР, «Бромо» планирует достичь практически полной локализации производственного процесса. Кроме российского, потенциальными рынками для продажи оборудования в компании видят страны СНГ и ближнего зарубежья.

Инвестиции в проект составят около 1,5 млрд рублей. Ввести завод в эксплуатацию планируют в 2029 году.

ООО «Бромо» было зарегистрировано в Петербурге в 2024 году. Единственным владельцем компании, согласно системе «СПАРК-Интерфакс», значится Владимир Ковальчук. По итогам 2025 года выручка фирмы составила 91,6 млн рублей, а чистая прибыль — 13,3 млн рублей. Также господин Ковальчук является бенефициаром ГК «Аэро Групп», которая в том числе владеет вентиляционным заводом в Железногорске (Курская область).

По мнению управляющего партнера «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, заявленные инвестиции в 1,5 млрд рублей за три года, вероятно, будут скорректированы, так комплекс довольно сложный, при этом подорожать проект может на любом из этапов реализации.

Реалистичный диапазон увеличения сметы находится в пределах 30%, говорит партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, при этом частично риски может снизить локализация и собственные разработки.

Проект окажет положительное влияние на рынок и экономику СЗФО, отмечает госпожа Косарева, однако заявленные объемы, скорее, внесут вклад в импортозамещение, но не покроют спроса на такое оборудование в масштабах страны.

Исторически значительная часть оборудования поставлялась из стран ЕС, поэтому с ограничением импорта у российских производителей есть пространство для роста, но на сегодняшний день освободившаяся ниша все еще не полностью заполнена предложением, рассуждает господин Жарский.

Мощность предприятия в 10 тыс. единиц в год не перевернет рынок, однако усилит конкуренцию и снизит зависимость от импорта. Более важный момент для рынка — появление локального производителя с инженерным центром. Это сократит сроки поставок, упростит сервис и простимулирует кооперацию с другими предприятиями региона, добавляет эксперт.

Владимир Колодчук