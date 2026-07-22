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По каким статьям УК РФ дополнительно разрешат заключать военные контракты

  • Участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ)
  • Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и ее нападениях (ч. 2 ст. 209 УК РФ)
  • Контрабанда наличных денежных средств (ст. 200.1 УК РФ)
  • Контрабанда наркотиков (ч. 1, 2 и 3, а также п. «б», «в» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ)
  • Организация незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ)
  • Хищение или вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ (ч. 1 ст. 221 УК РФ)
  • Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ч. 1, 2 ст. 220 УК РФ)
  • Незаконное проникновение на важный государственный объект (п. «б» ч. 2 ст. 215.4 УК РФ)
  • Нарушение требований промышленной безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ст. 217.1 УК РФ)
  • Контрабанда стратегически важных товаров или культурных ценностей в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ)
  • Утрата документов с гостайной (ст. 284 УК РФ)
  • Газета «Коммерсантъ» №131 от 23.07.2026, стр. 3
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