По каким статьям УК РФ дополнительно разрешат заключать военные контракты
- Участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ)
- Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и ее нападениях (ч. 2 ст. 209 УК РФ)
- Контрабанда наличных денежных средств (ст. 200.1 УК РФ)
- Контрабанда наркотиков (ч. 1, 2 и 3, а также п. «б», «в» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ)
- Организация незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ)
- Хищение или вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ (ч. 1 ст. 221 УК РФ)
- Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ч. 1, 2 ст. 220 УК РФ)
- Незаконное проникновение на важный государственный объект (п. «б» ч. 2 ст. 215.4 УК РФ)
- Нарушение требований промышленной безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ст. 217.1 УК РФ)
- Контрабанда стратегически важных товаров или культурных ценностей в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ)
- Утрата документов с гостайной (ст. 284 УК РФ)