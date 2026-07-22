Samsung представила умные очки с ассистентом Gemini

Южнокорейская компания Samsung представила на мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне умные очки со встроенным ассистентом на основе искусственного интеллекта Gemini от Google. Трансляция велась на YouTube-канале Samsung.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Samsung Фото: Samsung

Очки могут держать заряд до девяти часов. Футляр рассчитан на семь дополнительных полных зарядок. Для управления устройством не требуется касание — достаточно жестов и голоса. Среди основных функций:

краткое изложение длинных сообщений в формате аудио;

перевод с иностранного языка в реальном времени;

фиксация и систематизация информации в формате текста или аудио;

построение маршрута;

во время звонка пользователи могут делиться тем, что видят.

Samsung представила две модели устройства. Одна разработана совместно с южнокорейским брендом очков Gentle Monster, другая — с американским Warby Parker. Доступны различные цвета оправ и линз.