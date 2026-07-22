Samsung представила умные очки с ассистентом Gemini
Южнокорейская компания Samsung представила на мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне умные очки со встроенным ассистентом на основе искусственного интеллекта Gemini от Google. Трансляция велась на YouTube-канале Samsung.
Фото: Samsung
Очки могут держать заряд до девяти часов. Футляр рассчитан на семь дополнительных полных зарядок. Для управления устройством не требуется касание — достаточно жестов и голоса. Среди основных функций:
- краткое изложение длинных сообщений в формате аудио;
- перевод с иностранного языка в реальном времени;
- фиксация и систематизация информации в формате текста или аудио;
- построение маршрута;
- во время звонка пользователи могут делиться тем, что видят.
Samsung представила две модели устройства. Одна разработана совместно с южнокорейским брендом очков Gentle Monster, другая — с американским Warby Parker. Доступны различные цвета оправ и линз.
Samsung давно проявляет интерес к развитию технологий искусственного интеллекта и интегрирует их в свою продукцию, включая смартфоны и другие гаджеты, а также умное кольцо Galaxy Ring. Компания является крупным производителем чипов для ИИ и разработчиком собственных инструментов искусственного интеллекта, таких как Samsung Gauss.
Презентация умных очков на Galaxy Unpacked демонстрирует последовательное развитие направления, где Samsung стремится не только внедрять ИИ в уже существующие устройства, но и создавать новые форм-факторы с акцентом на этот функционал. Ранее Samsung совместно с Google разрабатывали очки дополненной реальности (AR), а также гарнитуру смешанной реальности Project Moohan на базе платформы Android XR. Интерес к умным очкам также отмечался в статье 2024 года, где сообщалось, что Samsung планировала представить свои первые умные очки с поддержкой ИИ Google Gemini в январе 2025 года, а полноценный анонс ожидался позднее.