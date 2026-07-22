Минтранс берет посты под контроль

Госдума приняла закон о наделении Минтранса правом согласовывать кандидатуры руководителей региональных министров транспорта. Предложенные министерством изменения объясняются необходимостью усиления контроля за расходованием средств федерального бюджета. Нововведение не затронет Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Эксперты отмечают, что поправки отражают «единство транспортной системы страны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Госдума приняла 22 июля разработанные по поручению президента поправки к закону «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». В документ добавляется норма, согласно которой Минтранс будет согласовывать назначения новых руководителей региональных министров транспорта. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года.

Поправки разработал Минтранс РФ в августе 2025 года. Ведомство объясняло инициативу тем, что в регионы направляется «колоссальное» количество денег для ремонта и строительства дорог (только в 2025 году было выделено 338,1 млрд руб.). Поскольку ведомство не обладает правом влиять на кадровые назначения в регионах, возникает риск неэффективного использования этих средств и срыва сроков сдачи объектов из-за назначения «некомпетентных или недобросовестных руководителей», поясняли в министерстве.

После обсуждения на regulation.gov.ru правительство внесло законопроект в Госдуму. Но в пояснительной записке к инициативе уже были представлены доводы в более смягченной форме — Минтрансу требовалось «тесное взаимодействие» с регионами, чтобы «усилить контроль за расходованием средств».

При этом из-под действия поправок вывели Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Эти города, по мнению правительства, выполняют свои полномочия в области транспорта без «значительного» финансирования из федерального бюджета. Конкретные данные не приводились.

Во время принятия поправок в первом чтении в мае 2026 года глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛПДР) подчеркивал важность закона существованием планов властей в 2025–2030 году выделить 17 трлн руб. на нацпроекты, связанные с дорожными работами («Модернизация транспортной инфраструктуры» и «Инфраструктура для жизни»). «Участие Минтранса в согласовании кандидатур региональных министров — шаг к выстраиванию командной работы, в основе которой лежит принцип взаимной ответственности»,— отмечал замглавы ведомства Дмитрий Зверев.

Аналогичная система согласований со стороны федерального центра сейчас уже действует при назначениях руководителей ведомств в сферах финансов, регулирования тарифов, образования и так далее. Так, к примеру, 5 июня 2026 год вступил в силу закон, позволяющий Министерству спорта согласовывать соответствующих региональных министров.

Практика наделения Минтранса новыми полномочиями по согласованию кандидатур руководителей региональных министерств продолжает «отраслевой исторический опыт», говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова. «В советский период аналогичные назначения осуществлялись похожим образом,— пояснила она.— Такой подход необходим для согласованной реализации нацпроектов и проведения единой государственной политики в соответствующих сферах». Гендиректор Союза российских городов, член Общественной палаты РФ Андрей Максимов считает, что новый закон отражает «единство транспортной системы страны»: «Усиление межрегиональных коммуникаций приводит к тому, что мыслить транспортную систему внутри отдельного субъекта РФ практически невозможно — ключевые магистрали не имеют региональных границ. Основная часть вопросов транспортной политики относится к совместному ведению федерации и ее субъектов».

Иван Буранов