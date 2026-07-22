АСТ сняло с продажи книгу о белгородском бойце Федоре Емельяненко после его иска

Издательство АСТ прекратило продажи книги «Легенда ММА — Федор Емельяненко» Анастасии Ивановой (псевдоним — Аля Рогожина) после того, как спортсмен из Белгородской области подал иск к писательнице и издательству. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Емельяненко

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Федор Емельяненко

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В АСТ отметили, что тираж спорной книги составил всего 2 тыс. экземпляров, однако представители Федора Емельяненко вышли с требованием взыскать компенсацию по ставкам рекламных контрактов, что, по мнению издательства, не соответствует сложившейся практике книжного рынка.

22 июля Останкинский райсуд Москвы зарегистрировал иск Федора Емельяненко о защите изображения, имени, чести, достоинства и деловой репутации. Боец заявил, что не давал разрешения на использование в книге своего имени и фотографий, и потребовал 12,7 млн руб. упущенной выгоды и 300 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Федор Емельяненко — бывший чемпион Pride FC, многократный победитель чемпионатов мира и России по боевому самбо. На его счету 40 побед при семи поражениях. Спортсмен завершил карьеру в феврале 2023 года. Весной 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Федор Емельяненко получил степень кандидата педагогических наук в НИУ БелГУ.

О результатах последнего боя Федора Емельяненко — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова