Российские ватерполистки вышли в полуфинал Кубка мира

Составлено ИИ-Ассистентъ

Упомянутый сейчас Кубок мира — это второй дивизион турнира, где россиянки одержали ряд побед на предварительном этапе, разгромив команды Аргентины (33:11), Германии (26:4) и ЮАР (27:5), а затем и Бразилии (22:5) в четвертьфинале. Эти успехи позволили сборной пройти в плей-офф. Соревнования проходят на Мальте, и две лучшие команды второго дивизиона выйдут в суперфинал Кубка мира, который состоится в Сиднее с 22 по 26 июля. Места в суперфинале также зарезервированы для пяти сильнейших команд первого дивизиона и страны-хозяйки.

Российская сборная впервые с 2022 года выступает с национальной символикой, включая исполнение гимна РФ перед матчами. Это стало возможным после того, как 13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с российских спортсменов все санкции. Ранее российские ватерполистки уже имели опыт участия в крупных международных соревнованиях, таких как Олимпийские игры в Токио (2021 год), где они доходили до полуфинала и боролись за бронзу, однако уступали командам США и Венгрии соответственно. Также в 2025 году российские спортсмены выступали в нейтральном статусе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.