ЦБ выявил инсайдерскую сделку топ-менеджера Softline перед допэмиссией

Банк России обнаружил факт использования инсайдерской информации бывшим заместителем гендиректора Softline Игорем Громовым. В июне 2024 года, имея доступ к данным о готовящейся допэмиссии, он провел серию сделок, позволивших крупнейшему акционеру компании избежать убытков от обвала котировок, сообщил регулятор.

В подготовке материалов к совету директоров участвовал Громов, занимавший тогда пост замглавы по управлению активами Softline и одновременно представлявший интересы его мажоритарного владельца — компании «Аталайя» (ныне «Алварус Капитал», 46,4% акций ПАО). За неделю до официального раскрытия информации о планах по увеличению уставного капитала он от лица акционера продал крупный пакет бумаг на Московской бирже.

После публикации новости о допэмиссии и утверждении советом директоров M&A-сделок акции компании обвалились. Тогда Громов выкупил проданный ранее объем обратно, фактически спасая основного бенефициара от финансовых потерь, которые возникли бы при реализации бумаг после падения рынка.

Регулятор квалифицировал эти действия как прямое нарушение запрета на использование служебной информации. В отношении нарушителя вынесено предписание о недопущении подобных эпизодов в будущем. Сам Softline официально анонсировал допэмиссию 18 июня 2024 года.