ЦИК утвердил состав комиссии по онлайн-голосованию

Центризбирком (ЦИК) на заседании 22 июля сформировал территориальную избирательную комиссию по дистанционному электронному голосованию (ТИК ДЭГ), которая будет организовывать ДЭГ на федеральной платформе. В составе комиссии 12 человек, ее председателем назначен Олег Артамонов, возглавлявший ТИК ДЭГ на выборах президента-2024 и в Единый день голосования-2025.

«Предлагается включить в состав ТИК ДЭГ представителей пяти парламентских партий. Кроме того, шесть кандидатов на основании предложений Общественных палат субъектов РФ и один кандидат на основании предложения Общественной палаты РФ»,— сказал зампред ЦИКа Николай Булаев. По его словам, 10 из 12 членов комиссии уже имеют опыт работы в ТИК ДЭГ, а Олега Артамонова он представил как «одного из самых опытных специалистов» в этой области.

Первое заседание ТИК ДЭГ пройдет в начале августа, на нем планируется избрать заместителя председателя и секретаря, утвердить план работы и график тренировок, а также дату разделения ключей электронного голосования. Ранее ЦИК утвердил список регионов, где должно применяться ДЭГ: 32 субъекта будут использовать федеральную платформу, а Москва — свою собственную. Как сообщил господин Булаев, суммарно в регионах, где будет ДЭГ, зарегистрированы 48,4 млн избирателей.

Также ЦИК утвердил рекомендации для голосования на участках за рубежом. С их перечнем комиссия определится в августе, пообещал член ЦИКа Павел Андреев. Он напомнил, что по новым правилам избиратели за границей смогут проголосовать только за партсписки. Причем бюллетени установленного образца, изготовленные в России, получат лишь в Абхазии, Южной Осетии и Азербайджане. Во всех остальных странах избиркомы должны будут изготовить бланки для голосования самостоятельно.

Анастасия Корня