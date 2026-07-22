В Кировской области поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде

В Верхнекамском районе Кировской области у поселка Старцево произошло ДТП на железнодорожном переезде. Здесь столкнулись локомотив с одним вагоном и грузовой автомобиль марки «КамАЗ» с прицепом, груженный древесиной.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир грузовика. Водителя зажало в кабине, и сотрудники МЧС использовали гидравлический инструмент, чтобы деблокировать пострадавшего и передать его медикам.

По информации пресс-службы Горьковской железной дороги, при столкновении из кузова грузовика рассыпались лесоматериалы. Работники железной дороги проводят расчистку переезда для возобновления движения автотранспорта, на график движения других поездов инцидент не повлиял.