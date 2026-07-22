ТАСС: британский самолет-разведчик заметили рядом с Калининградом

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Британии Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил полет вокруг Калининградской области. Борт использовал воздушное пространство Литвы и Польши, а также районы над нейтральными водами Балтийского моря. Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Предыдущий раз Boeing RC-135W Rivet Joint летал над Калиннинградской областью 8 июля. Тогда в паре с ним курсировал принадлежащий НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II. Последний, как отметил источник, летал в районе российского региона накануне, 22 июля.

В тот же день самолет Artemis II был замечен на своем обычном маршруте над Черным морем. Он совершил вылет с аэродрома в румынской Констанце и сделал несколько кругов над нейтральными водами южной части моря, двигаясь с запада на восток и обратно.