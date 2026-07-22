ТАСС: британский самолет-разведчик заметили рядом с Калининградом
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Британии Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил полет вокруг Калининградской области. Борт использовал воздушное пространство Литвы и Польши, а также районы над нейтральными водами Балтийского моря. Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
Предыдущий раз Boeing RC-135W Rivet Joint летал над Калиннинградской областью 8 июля. Тогда в паре с ним курсировал принадлежащий НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II. Последний, как отметил источник, летал в районе российского региона накануне, 22 июля.
В тот же день самолет Artemis II был замечен на своем обычном маршруте над Черным морем. Он совершил вылет с аэродрома в румынской Констанце и сделал несколько кругов над нейтральными водами южной части моря, двигаясь с запада на восток и обратно.
Полеты самолетов-разведчиков НАТО вблизи Калининградской области являются частью более широкой тенденции, в рамках которой отмечается рост активности военных самолетов в районе Балтийского моря. Так, за последний год произошли многочисленные инциденты, когда истребители НАТО, включая британские, немецкие и польские, поднимались в воздух для перехвата российских самолетов, таких как Ил-20М и Ту-142, над Балтийским и Норвежским морями. При этом российские бомбардировщики и ракетоносцы, в свою очередь, также регулярно совершают плановые полеты над нейтральными водами Балтийского и Черного морей, и на некоторых участках маршрута их сопровождают истребители иностранных государств. Минобороны России подчеркивает, что все эти полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Эта ситуация обострилась после вступления Швеции и Финляндии в НАТО, что привело к тому, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал Балтийское море «внутренним морем НАТО». В связи с этим страны НАТО обсуждают возможность сбивать российские самолеты за нарушение воздушного пространства, что Кремль считает серьезной эскалацией. Напряженность усиливается также из-за заявлений о помехах в работе GPS у самолетов НАТО вблизи Калининградской области, что, по мнению некоторых, может быть связано с вмешательством со стороны России.
Полеты над Балтийским морем вблизи Калининградской области имеют особую значимость для России, так как этот регион является эксклавом и имеет стратегическое значение. После событий 2022 года и закрытия воздушного пространства странами Балтии для российских самолетов, рейсы в Калининград стали выполняться по измененным маршрутам, пролегающим над нейтральными водами Балтийского моря. Это увеличило время полета, но, как заявляют региональные власти, воздушной блокады региона не будет.