Samsung представила новые раскладные смартфоны линейки Galaxy Z

Корейская компания Samsung представила три новых раскладных смартфона серии Galaxy Z — Fold 8, Fold 8 Ultra и Flip 8. Информация о каждой модели размещена на сайте Samsung.

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Galaxy Z Fold 8 компания описывает как самый легкий складной смартфон типа Fold. Он весит 201 г, составляет 4,5 мм в толщину. Устройство оснащено внешним (5,5 дюйма) и основным экраном (7,6 дюйма), двойной камерой с разрешением 50 мегапикселей и двойным титановым покрытием дисплея.

Galaxy Z Fold 8 Ultra имеет основной 8-дюймовый дисплей и внешний 6,5-дюймовый. Толщина его корпуса составляет 4,1 мм в разложенном состоянии, а вес — 215 г. Смартфон оснащен двумя камерами: основной (с разрешением до 200 мегапикселей) и ультраширокоугольной (до 50 мегапикселей).

Galaxy Z Flip 8 оснащен оптимизированным экраном Flex — им можно пользоваться, не раскрывая смартфон полностью. Диагональ внешнего экрана составляет 4,1 дюйма, основного — 6,9 дюйма. Смартфон весит 180 г, его толщина составляет 6,1 мм.

Три представленные модели доступны в кремовом и графитовом цветах. У каждой из них есть отдельный уникальный оттенок: у Galaxy Z Fold 8 Ultra — фиолетовый, у Fold 8 — лавандовый, у Flip 8 — розовый.