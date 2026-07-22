В результате удара беспилотника погиб секретарь белгородского горкома КПРФ

В Белгороде 21 июля в результате удара украинского беспилотника погиб 46-летний секретарь местного горкома КПРФ Александр Логвинов. Об этом рассказали в областном комитете партии.

Оперативный штаб Белгородской области вчера сообщал, что БПЛА атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Автомобиль сгорел, в результате атаки пострадали еще четыре машины.

Секретарь белгородского обкома КПРФ Николай Мухин сообщил «Ъ», что партия окажет поддержку семье Александра Логвинова, у которого осталось четверо детей. «Я знал его очень давно, это очень порядочный и целеустремленный человек, который никогда не оставил бы своего товарища в беде. Для нас это огромная потеря»,— сказал Николай Мухин. Прощание с политиком состоится завтра, 23 июля, во дворе дома на Сумской улице.

Сергей Толмачев, Воронеж