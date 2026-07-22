Инженер из Краснодара получил 16 лет за передачу Украине данных об НПЗ

Краснодарский крайсуд приговорил жителя краевого центра к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение государственной измены, сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани и прокуратура края. Подсудимый, работавший инженером на предприятии топливно-энергетического комплекса, имел негативное отношение к политическому руководству РФ и по собственной инициативе связался с представителями спецслужб Украины.

Суд признал, что злоумышленник, пользуясь служебным положением, передавал украинским спецслужбам сведения, которые могли быть использованы при организации диверсионно-террористических актов. В частности, он собирал и направлял украинским спецслужбам данные о штатной численности НПЗ, их оснащенности, производственных мощностях.

Житель Краснодара также осуществлял визуальную разведку нефтехранилищ, проводил замеры GPS-сигналов вблизи НПЗ, снимал на видео последствия атак украинских беспилотников на объекты нефтяной отрасли Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар