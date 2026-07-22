Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа перед очным поединком проведут еще по одному бою

В ближайшие два дня знаменитые британские супертяжеловесы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут поединки, которые похожи на тренировочные. 23 июля в Паттайе Тайсон Фьюри дерется с Мариушом Вахом, 24-го в Джидде — Энтони Джошуа c Кристианом Пренгой.

Эти поединки нужны двум звездам британского бокса, некогда настрадавшимся от короля категории Александра Усика, чтобы поддержать или набрать тонус перед личной встречей. Фьюри будет поддерживать его боем против польского «динозавра» Мариуша Ваха, Джошуа — против албанца Кристиана Пренги, персонажа чуть более любопытного из-за длиннющей серии побед нокаутом.

Подробнее — в материале «Разминка боем».