Кандидатский минимум

ЦИК РФ обнародовал сведения о доходах и имуществе кандидатов в Государственную думу от «Единой России», КПРФ и «Новых Людей». Финансовым хедлайнером предвыборной гонки стал губернатор Алексей Текслер, на его банковских счетах более 113 млн руб. Однако оппозиционные партии продемонстрировали не менее любопытные тренды: в списках коммунистов обнаружились как миллионеры от образования, так и владельцы акций крупнейших госкорпораций. При этом декларации некоторых участников партий фиксируют практически полное отсутствие ликвидности — остатки на их счетах не превышают стоимости обеда в заводской столовой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В преддверии парламентских выборов Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала раскрытие финансовых данных кандидатов. Это позволяет оценить ресурсную базу основных политических игроков. Если «Единая Россия» делает ставку на состоятельных управленцев, а КПРФ — на академическую элиту, то пул кандидатов «Новых людей» демонстрирует готовность к инвестиционным экспериментам.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, возглавляющий региональный список «Единой России», продемонстрировал наиболее внушительные показатели среди южноуральских и зауральских кандидатов. Его доход за 2025 год составил 23,9 млн руб. Источниками средств указаны зарплата в правительстве, проценты по вкладам и сдача имущества в аренду. На 23 банковских счетах губернатора находится 113,8 млн руб. В инвестиционном портфеле главы региона также значатся облигации «Т-Капитала» и «Т-Технологий» на сумму около 30 млн руб. География недвижимости господина Текслера остается неизменной: квартира на Кипре (114 кв. м), приобретенная до назначения на государственный пост, и два объекта в Москве.

Доходы других единороссов ниже. Спикер челябинского заксобрания Олег Гербер задекларировал 18,1 млн руб., при этом не имея собственной недвижимости и передвигаясь на премиальном китайском кроссовере Exeed VX 2023 года. На другом полюсе списка расположился представитель ММК-Метиз Андрей Орехов: при доходе в 2,7 млн руб. остаток на его девяти банковских счетах составляет всего 825 руб.

Действующий депутат Госдумы Дмитрий Вяткин продемонстрировал профиль классического федерального парламентария. Его доход за 2025 год составил 11,2 млн руб., полученных в аппарате нижней палаты парламента. Имущественные активы господина Вяткина сосредоточены в Московской области, где он владеет земельным участком площадью 731 кв. м и жилым домом в 318,9 кв. м. При этом объем свободных денежных средств у депутата сравнительно невелик: на шести банковских счетах зафиксирован остаток в размере 261,2 тыс. руб.

Декларация другого представителя региона в Госдуме Олега Голикова оказалась одной из самых лаконичных в списке. При годовом доходе в 7 млн руб. у господина Голикова официально отсутствует какая-либо недвижимость и транспортные средства. Накопления депутата распределены по девяти банковским счетам, однако их суммарный объем не превышает 269,7 тыс. руб.

Самым заметным трендом текущей кампании стал интерес региональных кандидатов к фондовому рынку. Причем стратегии разделились.

Наиболее примечательной в списке КПРФ выглядит декларация регионального лидера партии Дениса Курочкина. При годовом доходе в 1,9 млн руб. и владении скромной Lada Vesta 2016 года, господин Курочкин продемонстрировал образцовую для частного инвестора диверсификацию. В его портфеле значатся акции «Рос­телекома», Сбербанка, «Рос­нефти», Московской биржи, «Интер РАО», ВТБ, «Аэрофлота» и НЛМК. Кроме того, коммунист активно вкладывается в облигации («Монополия», «Уральская сталь», «Оил Ресурс») и государственные долговые бумаги (Минфин России). Столь активное участие в фондовом рынке превращает его в совладельца ключевых капиталистических активов страны.

Список КПРФ по уровню доходов лидеров вполне конкурентоспособен в сравнении с партией власти. Пальму первенства здесь удерживает Константин Куркин с доходом 13 млн руб. В его собственности — доли в земельном участке, доме, две квартиры (одна из которых в Москве площадью 165,7 кв. м) и Mercedes-Benz Vito.

Вторым по уровню достатка среди коммунистов стал действующий депутат Госдумы, академик РАО Михаил Берулава. Его заработок в 12,4 млн руб. формируется из выплат в аппарате ГД и доходов от нескольких инновационных университетов. Примечательно, что при наличии семи банковских счетов остаток на вкладах составляет всего 568 тыс. руб.

Депутат Курганской облдумы Виктор Зырянов задекларировал 4,1 млн руб. дохода. На его 17 счетах более 3,2 млн руб.

Рекорд минимализма был поставлен также в рядах КПРФ. Кандидат Михаил Голубков отчитался о годовом доходе в 536 тыс. руб. (около 44 тыс. руб. в месяц). На его пяти банковских счетах к моменту подачи данных осталось в общей сложности 152 руб. 13 коп. В собственности у господина Голубкова значится Nissan Almera 2005 года выпуска.

Контрастом выступает декларация лидера «Новых людей» в Курганской области Евгения Горшкова (доход 4,5 млн руб.). На его 31 банковском счете аккумулировано 3,7 млн руб., но внимание привлекает портфель иностранных ценных бумаг. В списке активов кандидата значатся акции Virgin Galactic Holdings (космический туризм), Carnival Corporation (круизные лайнеры), а также ContextLogic (управляет сервисом электронной коммерции Wish, основана в бывшим руководителем Google Питером Шульчевски) и американской страховой компании Clover Health. Также господин Горшков владеет депозитарными расписками Deutsche Bank и JPMorgan Chase.

Другие кандидаты от «Новых людей» продемонстрировали высокую оборачиваемость средств при практически нулевом остатке на счетах к моменту подачи деклараций. Так, вице-спикер челябинского заксобрания и экс-депутат ГД Максим Гулин задекларировал доход в 5,7 млн руб., полученный в том числе от микрофинансовых организаций и БКС. Однако на его шести счетах в общей сложности осталось лишь 21,6 тыс. руб.

Аналогичную картину показал служащий Магнитогорского металлургического комбината Артур Кагарманов: при внушительном доходе в 11,9 млн руб. и владении новым Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 года остаток на его 14 счетах не превышает 24 тыс. руб. Предприниматель Евгений Мотовилов, заработав 8,4 млн руб., также предпочел не хранить средства в банках — на его счетах значится 37 тыс. руб.

Интересным кейсом остается финансовое поведение региональных ВИПов: премиальный китайский автопром, сохранение долей в иностранных высокотехнологичных компаниях и страсть к фондовому рынку.

Отметим, что обнародованные в преддверии выборов доходы — на данный момент единственный способ следить за капиталом кандидатов. Еще в декабре 2025 года Госдума РФ приняла закон, отменяющий для чиновников и депутатов обязанность ежегодно публиковать декларации о доходах и имуществе, а также предоставлять их в открытом доступе. Теперь сведения обычно пода­ются в закрытом порядке.

Евгений Рыженьков