В промзоне Ставропольского края сняли введенный после удара БПЛА режим ЧС

Власти Шпаковского района Ставропольского края отменили режим ЧС местного уровня, который был введен после удара БПЛА по промзоне 19 июля. Это следует из постановления администрации округа.

19 июля ВСУ атаковали промзону в хуторе Вязники Шпаковского округа. Из-за пожара взрывались огнеопасные материалы, сообщал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Людей из близлежащих домов эвакуировали. Пожар был потушен вечером 21 июля. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Удары БПЛА по объектам в Ставропольском крае участились в последние несколько дней. Последняя атака произошла в ночь на 22 июля. В Невинномысске загорелся складской комплекс Wildberries. Пострадали пять человек. Власти ввели режим ЧС локального уровня.

Подробнее об атаках на склады Wildberries — в материале «Ъ» «Ягодный террор».