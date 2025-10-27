Банкротящийся воронежский энергетик требует полмиллиарда у федеральных холдингов

Арбитражный суд (АС) Москвы принял к производству иск воронежского ООО «Квартал» Ивана Попенкова и Виталия Киценко против ПАО «Россети Центр» и «ТНС энерго Воронеж». «Квартал» ранее тоже работал на местном рынке электроэнергии и мощности, но в мае ушел под наблюдение — в первую стадию банкротства. Сумма требований, заявленных в иске, составляет 473,9 млн руб. Их суть пока не раскрывается. Первое заседание суда назначено на 7 ноября, сообщается в картотеке АС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В «Россетях» в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» сказали, что позиция компании «находится в стадии формирования» и не предоставили каких-либо иных комментариев. В пресс-службе ТНС не смогли оперативно ответить на запрос «Ъ-Черноземье». Директор и совладелец «Квартала» Иван Попенков бросил трубку, как только корреспондент «Ъ-Черноземье» представился, затем он выключил телефон.

Это уже девятый иск «Квартала» к «Россетям» за последние два года, но первый, поданный также и против ТНС

В частности, осенью 2024-го АС Воронежской области постановил взыскать с «Россетей» 31,4 млн руб. в пользу «Квартала» за обслуживание принадлежащих истцу объектов электросетевого хозяйства, которые ранее использовались федеральным холдингом для передачи энергии. По материалам дела, до конца 2022 года «Квартал» был «территориальной сетевой организацией» и оказывал услуги по передаче электричества другим участникам рынка, однако с января 2023-го компания лишилась этого статуса. «Россети» успешно обжаловали решение в апелляции, после чего «Квартал» подал кассационную жалобу на отмену взыскания. Она будет рассмотрена 24 ноября.

Также ранее воронежский суд удовлетворил требования «Квартала» к «Россетям» на 82,2 млн руб., но Девятнадцатый апелляционный арбитраж снизил сумму взыскания до 10,4 млн руб. Решение устояло и в кассации, и в Верховном суде.

Последний крупный иск «Квартал» подал против «Россетей» в АС Москвы 19 сентября. Сумма требований — 60,5 млн руб. Заседание назначено на 1 декабря.

Одновременно в Центральном райсуде Воронежа продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении исполнительного директора «Квартала» Сергея Борисова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, в 2017–2023 годах господин Борисов «похитил» у «Россетей» 65,1 млн руб. Подсудимый якобы предоставил в региональное министерство тарифного регулирования поддельные документы с завышенными показателями затрат на содержание электросетевого оборудования, в результате чего были утверждены завышенные тарифы на передачу электричества для взаиморасчетов между «Кварталом» и «Россетями». Приговор не вынесен. Следующее заседание назначено на 14 ноября, сообщается в картотеке райсуда.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Квартал» зарегистрировано в Воронеже в 2015 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и техприсоединение к распределительным электросетям. Компанией в равных долях владеют ее директор Иван Попенков и Виталий Киценко. В 2021 году выручка общества составила 76 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались.

В мае 2025 года в отношении ООО «Квартал» было введено наблюдение. С иском о признании компании банкротом обратилось «ТНС энерго Воронеж» из-за долга в 5,4 млн руб.

Иван Попенков также находится под делом о банкротстве. Соответствующий иск против него 19 сентября подало воронежское ООО «Энергосбыт», аффилированное с самим должником. Господин Попенков — директор «Энергосбыта», выступившего заявителем. Иск был оставлен без движения, так как компания не оплатила госпошлину.

Егор Якимов, Сергей Калашников