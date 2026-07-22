Пропавшую в подмосковном Пущино 13-летнюю девочку нашли живой

Подмосковные правоохранители нашли 13-летнюю девочку, которая пропала 19 июля в городе Пущино. Она находилась в городе Старая Купавна Богородского городского округа. Ребенка доставят к следователю для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщило региональное управление СКР.

Сегодня утром ведомство возбудило уголовное дело о пропаже ребенка. По данным СКР, вечером в воскресенье девочка вышла из дома в пущинском садовом товариществе и не вернулась. При этом она оставила дома мобильный телефон. Ее мать утверждала, что дочь пошла искать потерянную сережку. Следователи и криминалисты осмотрели дом, опросили родственников подростка и проверили записи с камер наружного наблюдения. В розыске ребенка также участвовали волонтеры.

Никита Черненко