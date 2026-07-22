СКР возбудил уголовное дело из-за пропажи девочки в Серпухове

Управление Следственного комитета по Подмосковью возбудило уголовное дело из-за пропажи девочки-подростка в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

13-летняя девочка вечером 19 июля вышла из дома в садовом товариществе города Пущино, где проживала с семьей, и не вернулась. По словам матери, дочь отправилась искать потерянную сережку, мобильный телефон она оставила дома.

Следователи и криминалисты осмотрели дом, проверили записи камер наружного наблюдения, а также опросили мать и бабушку девочки. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Подростка ищут в том числе несколько десятков волонтеров, сообщает MSK1.ru.