Владислав Егоров возглавил нижегородско-мордовскую группу КПРФ на выборах в ГД

Первый секретарь комитета нижегородского регионального отделения КПРФ, депутат Госдумы Владислав Егоров возглавил территориальную группу по Нижегородской области и Мордовии на выборах в девятый созыв федерального парламента. Решение о выдвижении кандидатов утвердили на съезде партии, сообщили в НРО КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы от КПРФ Владислав Егоров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутат Госдумы от КПРФ Владислав Егоров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также от Нижегородской области в эту группу вошли руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Роман Кабешев и зампредседателя городской Думы Дзержинска Александр Терентьев.

Кандидатами по нижегородским одномандатным избирательным округам выдвинуты Роман Кабешев, его коллега по заксобранию Олег Кирица, депутаты гордумы Нижнего Новгорода Алексей Запоев и Михаил Рыхтик, а также Александр Терентьев.

Добавим, на выборах в текущий созыв Госдумы Нижегородская область входила в одну группу с Кировской. Ее возглавлял Владимир Блоцкий. От нижегородского отделения КПРФ в группу входили Владислав Егоров, Роман Кабешев и Михаил Рыхтик.

Галина Шамберина