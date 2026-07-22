Мэр Нью-Йорка не нашел юридических оснований для ареста Биньямина Нетаньяху

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани вечером 21 июля отказался от угроз арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот приедет на Генассамблею ООН в сентябре. В видео, опубликованом в соцсети X, после долгого перечисления обвинений в адрес израильского премьера и выражения солидарности с Международным уголовным судом (МУС), который выдал ордер на арест Нетаньяху за совершение военных преступлений в отношении палестинцев, мэр признал, что у властей Нью-Йорка нет законных оснований для задержания.

«Моя администрация изучила все доступные в соответствии с действующим законодательством возможности, чтобы определить, сможет ли Нью-Йорк исполнить ордер на арест, выданный Международным уголовным судом, если Биньямин Нетаньяху прибудет сюда. Очевидно, что у нас нет независимых юридических полномочий для исполнения этого ордера»,— сообщил Мамдани. Но не преминул добавить, что «ему (Нетаньяху.— “Ъ”) здесь не рады».

Последний раз Мамдани озвучил намерение задержать Нетаньяху буквально пару дней назад в интервью New York Times, хотя уже тогда допустил возможное отсутствие законных оснований для этого.

Подробнее — в материале «Мэр Нью-Йорка оказался неисполнительным».