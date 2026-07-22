Мэр Нью-Йорка оказался неисполнительным

Мэр Нью-Йорка демократ Зохран Мамдани фактически отказался от одного из самых резонансных пунктов своей повестки — обещания задержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его приезда на Генассамблею ООН. После нескольких месяцев заявлений о необходимости исполнить ордер Международного уголовного суда градоначальник признал отсутствие у муниципальных властей юридических оснований для этого. Резкая критика Израиля за действия в секторе Газа может повредить Демократической партии на выборах, поскольку грозит отпугнуть от нее умеренный электорат и представителей еврейской общины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани

Фото: NYC Mayor's Office / YouTube / Handout / Reuters Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани

Фото: NYC Mayor's Office / YouTube / Handout / Reuters

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани вечером 21 июля отказался от угроз арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот приедет на Генассамблею ООН в сентябре. В видео, опубликованном в соцсети X, после долгого перечисления обвинений в адрес израильского премьера и выражения солидарности с Международным уголовным судом (МУС), который выдал ордер на арест Нетаньяху за совершение военных преступлений в отношении палестинцев, мэр признал, что у властей Нью-Йорка нет законных оснований для задержания. «Моя администрация изучила все доступные в соответствии с действующим законодательством возможности, чтобы определить, сможет ли Нью-Йорк исполнить ордер на арест, выданный Международным уголовным судом, если Биньямин Нетаньяху прибудет сюда. Очевидно, что у нас нет независимых юридических полномочий для исполнения этого ордера»,— сообщил Мамдани.

Но не преминул добавить, что «ему (Нетаньяху.— “Ъ”) здесь не рады». А заодно призвал федеральные власти США присоединиться к Римскому статуту МУС, став тем самым участником этой международной институции, и исполнить ордер в отношении главы Израиля.

Вашингтон не просто не ратифицировал Римский статут и официально отозвал подпись под ним еще в 2002 году, но и последовательно отказывался признавать юрисдикцию суда над своими гражданами. Основными предметами разногласий остаются принципиальное неприятие экстерриториальной юрисдикции МУС, опасения по поводу возможных дел против американских военнослужащих (в том числе в Афганистане) и восприятие суда как инструмента политизации международного права. США неоднократно вводили санкции против должностных лиц МУС и подчеркивали, что ни одна страна не может навязывать Вашингтону свою юрисдикцию.

Мэр Нью-Йорка неоднократно грозился обеспечить исполнение требования ордера МУС на арест премьера Израиля без участия центральных властей.

Последний раз Мамдани озвучил намерение задержать Нетаньяху буквально пару дней назад в интервью New York Times, хотя уже тогда допустил возможное отсутствие законных оснований для этого.

Заявления мэра на эту тему стали столь резонансными, что в полемику решил вступить наконец президент США Дональд Трамп, до того предпочитавший не комментировать угрозы в отношении своего давнего соратника. «Биньямин Нетаньяху не будет арестован ни при каких обстоятельствах, пока находится в Соединенных Штатах Америки»,— отрезал Трамп 20 июля в посте на своей платформе Truth Social.

Отмахнулись от угроз Мамдани и в офисе Нетаньяху. В минувшие выходные там заявили, что мэр «похоже, заинтересован в отвлечении общественного внимания от своих глупостей нападками на лидера еврейского государства и единственной демократии на Ближнем Востоке».

Свою неприязнь к лидеру Израиля Мамдани высказывал еще в ходе своей предвыборной кампании 2025 года. Уже тогда он обещал, что в случае победы поручит департаменту полиции Нью-Йорка обеспечить исполнение ордера МУС.

Он также неоднократно называл Нетаньяху военным преступником и характеризовал действия Израиля в Газе как геноцид.

Возвращение этой темы в повестку с подачи мэра сейчас связано не столько с ожидаемым приездом премьера Израиля на сентябрьскую Генассамблею ООН, сколько с грядущими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс. В последнее время в Штатах наметился очевидный отход от исторической и почти всеобщей поддержки Израиля, и Мамдани оказался далеко не одинок в негативном отношении к еврейскому государству. По сути, он стал выразителем мнения немалого числа прогрессивных и молодых демократов, которые считают действия Нетаньяху геноцидом.

Однако столь резкая критика Израиля может сыграть на выборах против всей Демократической партии. Многие усматривают в позиции прогрессивного мэра элементы антисемитизма. Демократы-центристы опасаются, что это ставит под угрозу партийное единство и отталкивает важнейших сторонников — этнических евреев, традиционно голосовавших за них. «Посмотрите, каких людей мы избрали на праймериз: не просто пропалестинских, а яростно, яростно антиизраильских»,— выразил эти опасения в разговоре с CNN на прошлой неделе сенатор-демократ от Пенсильвании Джон Феттерман.

Екатерина Мур, Вашингтон