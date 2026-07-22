Во Франции отстранили от работы министерских сотрудников после теста на наркотики

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил об отстранении «целого ряда» министерских сотрудников после положительных результатов тестов на наркотики. Об этом он рассказал в интервью журналу Paris Match. Имена отстраненных сотрудников не разглашаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Себастьен Лекорню

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Себастьен Лекорню

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Неожиданные обязательные тесты для работников правительства (включая самих министров) и высокопоставленных государственных служащих начали проводить в июне. Премьер-министр сказал, что тестировать госслужащих продолжат, так как они имеют доступ к «конфиденциальной информации». Он не исключил, что его преемники еще более ужесточат эту практику.

Глава правительства настаивает на том, что борьба с наркотиками не должна иметь двойных стандартов, поскольку проблема касается всех слоев общества. По его словам, нельзя осуждать происходящее в неблагополучных кварталах и при этом терпеть употребление наркотиков в престижных кругах.

Тема тестов на наркотики вызвала резонанс в парламенте, где уже звучат призывы распространить проверки на депутатов.

Екатерина Наумова