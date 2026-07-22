Во Франции отстранили от работы министерских сотрудников после теста на наркотики
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил об отстранении «целого ряда» министерских сотрудников после положительных результатов тестов на наркотики. Об этом он рассказал в интервью журналу Paris Match. Имена отстраненных сотрудников не разглашаются.
Себастьен Лекорню
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters
Неожиданные обязательные тесты для работников правительства (включая самих министров) и высокопоставленных государственных служащих начали проводить в июне. Премьер-министр сказал, что тестировать госслужащих продолжат, так как они имеют доступ к «конфиденциальной информации». Он не исключил, что его преемники еще более ужесточат эту практику.
Глава правительства настаивает на том, что борьба с наркотиками не должна иметь двойных стандартов, поскольку проблема касается всех слоев общества. По его словам, нельзя осуждать происходящее в неблагополучных кварталах и при этом терпеть употребление наркотиков в престижных кругах.
Тема тестов на наркотики вызвала резонанс в парламенте, где уже звучат призывы распространить проверки на депутатов.
Введение обязательного тестирования на наркотики для членов правительства и высокопоставленных чиновников является попыткой премьер-министра Франции Себастьена Лекорню обеспечить «безупречность» госслужащих. Эта мера предусматривает проведение внезапных экспресс-тестов слюны непосредственно в министерствах и распространяется также на послов и префектов. В случае положительного результата или отказа от теста предусматривается дисциплинарное взыскание и возможное направление в структуры здравоохранения.
Данная инициатива Себастьена Лекорню происходит на фоне сложной политической ситуации во Франции, где последние годы характеризуются частой сменой премьер-министров и правительственными кризисами. Сам Лекорню уже подавал в отставку менее чем через месяц после назначения, а до него сменилось несколько глав правительства, включая Габриэля Атталя, Мишеля Барнье и Франсуа Байру, чьи кабинеты также сталкивались с вотумами недоверия или были сформированы в условиях отсутствия устойчивого большинства в парламенте. Это подчеркивает стремление к наведению порядка и укреплению авторитета власти в условиях нестабильности.
Ранее во Франции уже возникали вопросы к поведению министров. Например, в апреле 2021 года глава МВД Жеральд Дарманен поручал проверить сообщения СМИ об участии ряда министров в подпольных вечеринках во время пандемии COVID-19, когда рестораны были закрыты.