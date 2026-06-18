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Во Франции ввели обязательное тестирование членов правительства на наркотики

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню обязал сотрудников всех министерств, включая министров, проходить обязательные проверки на употребление наркотиков, сообщает franceinfo.

Себастьен Лекорню (слева)

Себастьен Лекорню (слева)

Фото: SIMON WOHLFAHRT / Pool / Reuters

Себастьен Лекорню (слева)

Фото: SIMON WOHLFAHRT / Pool / Reuters

Соответствующий внутренний циркуляр предписывает проводить проверки в форме экспресс-тестов слюны непосредственно в стенах министерств. Тестирование будет осуществляться без предупреждения.

Мера направлена на обеспечение «безупречности» высокопоставленных чиновников. Она коснется и других назначаемых чиновников, включая послов и префектов.

В случае положительного результата теста или отказа от его прохождения к чиновникам будут приниматься меры дисциплинарного взыскания. При этом тех, кто будет уличен в употреблении наркотиков, могут направить «в структуры здравоохранения».

Согласно циркуляру, министры обязаны до 26 июня представить план действий по внедрению системы регулярных проверок.

Екатерина Наумова

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