Креатив как сквозная задача

По итогам 2025 года доля креативной экономики в ВВП России составила 4,2%, а объем валовой добавленной стоимости достиг 8,26 трлн руб. (годом ранее — 4,1% и 7,5 трлн руб. соответственно). Номинальный прирост ВДС за год — порядка 760 млрд руб. В международном контексте этот результат выглядит уверенно: Россия находится на уровне США (4,2% ВВП в 2023 году) и немного уступает Китаю (4,61% в 2024 году), при этом ощутимо опережая Францию (2,9%) и Германию (2,2–2,4%). Вместе с тем страны с более широкими моделями креативной экономики — Индонезия (около 6,9%) и Великобритания (5,6%) — демонстрируют, что потенциал роста российского сектора далеко не исчерпан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Российская креативная неделя» Фото: «Российская креативная неделя»

Сейчас, как говорил вице-премьер России Александр Новак, развитие креативных индустрий не отраслевая, а сквозная задача. «Это часть общей работы по достижению национальных целей развития, поставленных президентом на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, — отметил он. — Принят федеральный закон, сформирована система управления отраслью на федеральном уровне, готовится к утверждению Стратегия развития креативной экономики до 2036 года. Создана институциональная база для долгосрочной работы. Следующий этап — наполнить эту систему конкретными решениями, инструментами поддержки, региональными стратегиями и подготовкой кадров, которые обеспечат сектору устойчивый рост в ближайшей перспективе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков

Фото: «Российская креативная неделя» Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков

Фото: «Российская креативная неделя»

Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков во время выступления на пленарном заседании «Креативная экономика: ценности, объединяющие мир» сделал акцент на социальном и ценностном измерении сектора. «Вопреки старым западным теориям, мы сформировали суверенную распределенную модель: творческий сектор преодолевает монополию мегаполисов и дает колоссальный импульс малым городам и селам. Развитие регионов от Якутии до Тюмени доказывает, что созидательная энергия наших людей способна диверсифицировать даже сырьевую базу и менять облик всей страны», — заявил Сергей Новиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент АНО «Креативная экономика», директор форума-фестиваля «Российская креативная неделя» Марина Монгуш

Фото: «Российская креативная неделя» Президент АНО «Креативная экономика», директор форума-фестиваля «Российская креативная неделя» Марина Монгуш

Фото: «Российская креативная неделя»

Президент АНО «Креативная экономика», директор форума-фестиваля «Российская креативная неделя» Марина Монгуш, комментируя итоги, заявила о расширении повестки. «В 2026 году мы перерастаем рамки просто разговоров о ценностях — ведь все креативные индустрии, от дизайна до урбанистики, это и есть наши смыслы, воплощенные в реальной жизни. Нам важно видеть всю палитру из семи слоев креативного сектора: от отраслевого, и глубокого социального, удерживающего наши ценности, до управленческого, кадрового, научного, политического и слоя пространственного развития. Только так, удерживая весь этот комплекс, мы сможем сохранить баланс между коммерческой выгодой, экономическим эффектом и пользой для общества, избегая перекоса в какую-то одну сторону. Это уже не просто "мягкая сила", а гибкий, умный инструмент глобального влияния. Но нас учили управлять городами в сырьевую эпоху, а готовых методик для новой реальности не было. Именно поэтому мы ждем от национальной стратегии масштабного видения: куда мы идем? Что для нас в приоритете — уйти от сырьевой зависимости, ярко заявить о российском образе жизни на мировой арене или через творческие индустрии кардинально повысить качество жизни людей? Новая экономика должна одновременно решать эти три фундаментальные задачи», — сказала Марина Монгуш.

Важным социальным итогом форума стала фиксация сдвига в общественных настроениях. Согласно данным ВЦИОМ, 95% российских подростков видят возможности для самореализации в стране, а 91% — в своем регионе. При этом около 40% субъектов малого и среднего предпринимательства в креативных индустриях (всего их насчитывается 451 тыс.) составляют предприниматели младше 35 лет. В связи с этим на форуме был анонсирован запуск движения «Креативное поколение», призванного консолидировать молодежные сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Российская креативная неделя» Фото: «Российская креативная неделя»

Ключевые темы повестки прошедшей «Российской креативной недели» — роль креативных индустрий в социальной и демографической политике, развитие территорий через метабренды, формирование единого подхода к терминологической базе развития сектора. Новые акценты в деловой программе получили такие темы, как «серебряная» экономика, возвратный туризм, а также интеграция креативных индустрий с космической отраслью («космокреаномика») и спортом. В ходе мероприятия было подписано 12 соглашений о сотрудничестве, в том числе с Правительством Тюменской области, Госкорпорацией «Росатом», РГУ им. А.Н. Косыгина и международной инициативой DevCA (Африка).

Организаторы отмечают, что в этом году форум задал рамку для следующего этапа развития сектора, где основным фокусом становится проектирование социальных эффектов и измерение влияния креативных индустрий на динамику качества жизни в стране. Стратегическими партнерами мероприятия выступили Минэкономразвития, VK, Wildberries, Агентство креативных индустрий Москвы, а также Нижегородская, Рязанская, Челябинская области и Башкирия.