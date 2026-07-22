BAFTA расширила число номинантов и добавила в регламент пункт об ИИ
Британская академия кино и телевидения обновила правила подачи заявок и оценки фильмов на церемонии BAFTA 2027 года. Теперь оргкомитет будет при необходимости проверять степень использования искусственного интеллекта в заявленном фильме или сериале. Новые правила прописаны на специальной странице сайта премии.
В разделе об искусственном интеллекте теперь содержится такая формулировка: «Премия вручается … за выдающиеся человеческие достижения в … реализации конечного художественного произведения, независимо от инструментов, использованных для его воплощения». Если создатели фильма много использовали ИИ-инструменты, оргкомитет премии будет проверять степень участия человека.
Исполнительный директор кинопремии Эмма Бэр объяснила Variety, что решение о соответствии того или иного фильма критериям будет принимать кинокомитет. «BAFTA всегда будет получать человек», — сказала она, отвечая на вопрос, смогут ли получить премию полностью или частично сгенерированные фильмы.
В категории «Лучший британский фильм» число номинантов расширено с 15 до 20. Госпожа Бэр объяснила, что эта номинация для Британской киноакадемии является главной. Кроме того, BAFTA решила переименовать категорию «Лучший детский фильм» в «Лучший семейный фильм».
В марте новые требования к заявкам на «Оскар» представила Американская киноакадемия. Использование ИИ для претендентов в 2027 году тоже будет ограничено.
Решение Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) не уникально. Американская киноакадемия также обновила правила премии «Оскар» перед 99-й церемонией в 2027 году, введя ограничения на использование искусственного интеллекта. Согласно новым правилам, только сценарии, написанные людьми, могут претендовать на «Оскар», а актеры могут быть награждены только за роли, исполненные людьми с их согласия. Академия также оставляет за собой право запрашивать информацию об использовании генеративного ИИ.
Эти изменения происходят на фоне общей тенденции в киноиндустрии, которая стремится учитывать новые реалии и вызовы, связанные с технологиями. Например, американские кинокомпании, такие как Walt Disney, Universal и Warner Bros. Discovery, уже подавали иски против ИИ-сервисов, обвиняя их в незаконном использовании интеллектуальной собственности. Дискуссии об ИИ касаются не только этической стороны, но и вопросов компенсаций, поскольку технологии могут привести к потере работы для многих специалистов.
В целом, BAFTA ранее уже вносила значительные изменения в свой регламент. Например, в конце 2020 года, отвечая на критику за недостаточное расовое и гендерное разнообразие среди номинантов, Британская киноакадемия добавила 120 поправок к правилам премии. Это включало увеличение числа номинантов в ключевых категориях и изменение порядка голосования, чтобы расширить возможности для новых имен и фильмов.
Такие шаги показывают, что крупные кинопремии адаптируются к меняющемуся технологическому и социальному ландшафту, стараясь сохранить актуальность и ценность человеческого вклада в творческий процесс. Эти изменения призваны обеспечить справедливость и прозрачность в условиях, когда технологии начинают играть все более заметную роль в создании контента.