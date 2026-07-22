BAFTA расширила число номинантов и добавила в регламент пункт об ИИ

Британская академия кино и телевидения обновила правила подачи заявок и оценки фильмов на церемонии BAFTA 2027 года. Теперь оргкомитет будет при необходимости проверять степень использования искусственного интеллекта в заявленном фильме или сериале. Новые правила прописаны на специальной странице сайта премии.

В разделе об искусственном интеллекте теперь содержится такая формулировка: «Премия вручается … за выдающиеся человеческие достижения в … реализации конечного художественного произведения, независимо от инструментов, использованных для его воплощения». Если создатели фильма много использовали ИИ-инструменты, оргкомитет премии будет проверять степень участия человека.

Исполнительный директор кинопремии Эмма Бэр объяснила Variety, что решение о соответствии того или иного фильма критериям будет принимать кинокомитет. «BAFTA всегда будет получать человек», — сказала она, отвечая на вопрос, смогут ли получить премию полностью или частично сгенерированные фильмы.

В категории «Лучший британский фильм» число номинантов расширено с 15 до 20. Госпожа Бэр объяснила, что эта номинация для Британской киноакадемии является главной. Кроме того, BAFTA решила переименовать категорию «Лучший детский фильм» в «Лучший семейный фильм».

В марте новые требования к заявкам на «Оскар» представила Американская киноакадемия. Использование ИИ для претендентов в 2027 году тоже будет ограничено.