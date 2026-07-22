«Где здесь нравственность и духовность?»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

23 июля депутаты Госдумы сразу в двух чтениях собираются принять закон, который позволит супругам погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий в течение пяти лет с момента смерти использовать их биологический материал для ВРТ и ЭКО. Если ветеран боевых действий погибает, его супруга в течение пяти лет может зачать от него ребенка, который будет считаться наследником погибшего.

Откуда такая спешка? Без серьезного обсуждения, без общественной дискуссии. Для кого так стараются законодатели?

По нашим данным, законопроект лоббируют крупные компании, заинтересованные в расширении рынка услуг ВРТ, в том числе суррогатного материнства, который значительно просел после запрета на данные услуги для иностранных граждан.

Изначальная редакция (первое чтение) предусматривала бессрочное право на использование биоматериала ветеранов. Сейчас срок ограничен пятью годами, а круг расширен до инвалидов боевых действий, включая мирных жителей. Но суть не меняется.

В соответствии с ч. 4 ст. 67.1 Конституции РФ «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ правительство РФ «обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

О каком духовном и нравственном развитии детей может говорить государство, если, по сути, разрешает «покойникам» обращаться в медицинские организации для лечения бесплодия и использования ЭКО?

Где здесь нравственность и духовность? Почему никто не задумывается о том, как будет воспринимать себя ребенок, узнав, что он родился от давно умершего человека?

Ребенок, рожденный от умершего, изначально лишен права на воспитание в полноценной семье. Мы не говорим о ситуациях, когда в процессе беременности погибает отец. Это настоящая трагедия, которую нельзя предотвратить. Но разрешая использовать генетический материал после смерти, государство целенаправленно, на законном уровне, по сути, заставляет ребенка жить в такой трагедии.

Отмечу также, что резкая критика данной законодательной инициативы была высказана советником президента В. А. Фадеевым на Петербургском международном юридическом форуме.

Даже при первом беглом прочтении очевидны следующие этические проблемы.

Речь идет о гибели (смерти) в целом, а не исключительно о гибели при исполнении воинского долга.

Это значит, что, если ветеран боевых действий умер спустя десять лет после участия в них, супруга сможет воспользоваться его генетическим материалом, по сути, спустя 15 лет после окончания его участия в боевых действиях.

Речь идет о том, чтобы в целом разрешить бессрочно использовать биологический материал после смерти.

Когда погибает близкий человек, супруг или супруга находятся в страшном стрессе и принимать адекватные решения в большинстве случаев неспособны. С такими людьми работают специалисты психологической службы. А здесь ни о какой помощи не говорится.

В законопроекте сказано «супруга» — речь идет исключительно о праве женщины на использование генетического материала своего мужа. Приняв эту норму, Россия, по сути, даст право гей-лоббистам (движение ЛГБТ запрещено в РФ.— “Ъ”) вернуть себе возможность «заказывать» детей через суррогатное материнство.

После принятия законопроекта будет заявлено: инвалидами и ветеранами боевых действий являются не только мужчины, но и женщины. А в соответствии со ст. 19 Конституции РФ «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола» — дискриминация по признаку пола запрещена.

Предоставить право «завещать» свой генетический материал только мужчинам — это не что иное, как дискриминация по признаку пола.

Будут внесены изменения, позволяющие всем инвалидам и ветеранам боевых действий — как мужчинам, так и женщинам — «завещать» свои половые клетки при использовании ВРТ.

Если женщина-ветеран умирает, то использовать ЭКО уже не получится — необходимо будет прибегать к суррогатному материнству. Гей-лоббисты (движение ЛГБТ запрещено в РФ.— “Ъ”) будут ссылаться на то, что основное условие при суррогатном материнстве — обязательное использование как матерью, так и отцом исключительно собственного генетического материала — будет полностью соблюдено. Будет внесена поправка, разрешающая суррогатное материнство с использованием генетического материала, «завещанного» инвалидом или ветераном боевых действий.

Следующий возможный шаг — поправки о расширении круга «значимых» лиц: ученые, деятели искусств. Затем — внесение поправки, позволяющей «завещать» генетический материал как мужчинам, так и женщинам вне зависимости от статуса лица, поскольку ст. 19 Конституции запрещает любую дискриминацию. Гей-лоббисты (движение ЛГБТ запрещено в РФ.— “Ъ”) будут заключать в том числе фиктивные браки и получат неограниченное право на использование суррогатного материнства для «заказа» и «покупки» детей из пробирки.

Наши парни на СВО сейчас проливают кровь, в том числе за сохранение традиционных семейных ценностей, а парламентарии хотят принять законы в пользу ЛГБТ (движение запрещено в России. — “Ъ”).

Полагаем, что это диверсия в чистом виде. Принятие этого проекта противоречит ст. 67.1 Конституции РФ, указу президента РФ №809, традиционным нравственным и духовным ценностям.

Не стоит прикрывать откровенный лоббизм суррогатного бизнеса благородными целями помощи вдовам.

Отмечу также, что не проводилось никаких общественных обсуждений данного законопроекта и никто не спрашивал мнения представителей традиционных религий. А внесение такого этически сомнительного и резонансного законопроекта, несомненно, требует широкой общественной дискуссии.

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов