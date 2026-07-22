Володин: депутат Нилов не будет переизбираться в Госдуму

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов решил не баллотироваться на выборах в нижнюю палату нового созыва. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: председатель комитета ГД России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, первый заместитель председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев и и руководитель аппарата комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексей Гузанов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Слева направо: председатель комитета ГД России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, первый заместитель председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев и и руководитель аппарата комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексей Гузанов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По словам господина Володина, за господина Нилова должны бороться многие министерства, поскольку он — «готовый статс-секретарь». Ярослав Нилов многое сделал в ходе думской работы, возглавляя ключевой комитет, добавил председатель нижней палаты.

Ярослав Нилов заседал в Госдуме от ЛДПР четыре созыва подряд — с 2007 года. Комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов он возглавлял с 2016 года. В июне 2025-го его исключили из ЛДПР за нарушение партийной дисциплины. Источники «Ъ» объясняли это длительным конфликтом Ярослава Нилова с обновленным в 2022 году руководством партии во главе с Леонидом Слуцким.