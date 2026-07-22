Роскомнадзор не ограничивал доступ к DeepSeek после утечек переписок

Роскомнадзор не ограничивал доступ пользователей к DeepSeek после сообщений об утечках фрагментов переписок пользователей в Google. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что доступ к информации, которая нарушает закон, может быть ограничен только по запросу уполномоченных органов. Ведомство заверило, что в отношении DeepSeek таких просьб не поступало.

Вечером 21 июля российские СМИ сообщили, что фрагменты переписок пользователей с китайской нейросетью DeepSeek оказались в свободном доступе через поисковую выдачу Google. Доступными оказались только те диалоги, для которых пользователи создали публичную ссылку. Как они попали в выдачу браузера, неизвестно.