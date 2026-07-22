Роскомнадзор не ограничивал доступ к DeepSeek после утечек переписок
Роскомнадзор не ограничивал доступ пользователей к DeepSeek после сообщений об утечках фрагментов переписок пользователей в Google. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.
В Роскомнадзоре напомнили, что доступ к информации, которая нарушает закон, может быть ограничен только по запросу уполномоченных органов. Ведомство заверило, что в отношении DeepSeek таких просьб не поступало.
Вечером 21 июля российские СМИ сообщили, что фрагменты переписок пользователей с китайской нейросетью DeepSeek оказались в свободном доступе через поисковую выдачу Google. Доступными оказались только те диалоги, для которых пользователи создали публичную ссылку. Как они попали в выдачу браузера, неизвестно.
Роскомнадзор контролирует и регулирует сферы связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Российской Федерации, включая интернет-ресурсы. Ведомство занимается вопросами защиты персональных данных, выявляет противоправный контент и требует его удаления, а также вправе накладывать штрафы и осуществлять внесусудебную блокировку. Служба активно борется с VPN-сервисами, блокируя те, которые не соблюдают российское законодательство.
Проблема утечек персональных данных регулярно возникает в России: Роскомнадзор фиксирует такие инциденты и расследует их, направляя запросы в организации. Например, в 2023 году ведомство обнаружило 168 утечек персональных данных россиян, в результате которых в открытый доступ попало 300 млн записей. Законодательство предусматривает административную и даже уголовную ответственность за несанкционированное распространение такой информации, при этом размер штрафных санкций значительно варьируется в зависимости от количества затронутых лиц и умышленности действий.