Вертолет и пожарные поезда тушат пожар на складе Wildberries в Краснодаре

К ликвидации пожара на складском комплексе Wildberries в Краснодаре привлечены два пожарных поезда и вертолет Ми-8, сообщили «Ъ» в пресс-службе краевого ГУ МЧС. Оперативный штаб края в 14:11 сообщил, что возгорание на территории логистического центра локализовано.

Число жертв ночного налета украинских беспилотников на объекты в Краснодарском крае увеличилось: днем 22 июля в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс Wildberries в Краснодаре. В больницах остаются три человека, шестерым оказана амбулаторная помощь. Ночью при воздушной атаке на нефтебазу в Армавире погиб охранник. Пожар на объекте ликвидирован, мэрия Армавира окажет помощь семье погибшего.

Администрация Краснодара выявила 16 жилых зданий, поврежденных во время ночного налета БПЛА. Обломки беспилотников повредили десять частных домов и шесть многоквартирных, в городе работают комиссии по оценке ущерба.

Об атаке БПЛА на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске «Ъ» написал в материале «Ягодный террор».

Анна Перова, Краснодар