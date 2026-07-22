В Белгородской области возобновили выплаты за повреждение машин при ударах ВСУ

В Белгородской области возобновили выплату компенсаций за поврежденные при атаках ВСУ автомобили. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram. Создан новый фонд, средства в него направили представители социально ответственного бизнеса, сообщил господин Шуваев.

«На сегодняшний день выплаты уже начались. Компенсации получили владельцы 38 автомобилей на общую сумму порядка 5 млн рублей, — сообщил врио губернатора. — Наша задача — помочь каждому, чье имущество пострадало от вражеских атак».

Ведется работа по актуализации списков заявителей. Александр Шуваев также сообщил о создании специальной рабочей группы для контроля за выплатой и расходованием средств.

Ранее компенсации производились через Фонд развития социального благополучия и народной поддержки. Выплаты приостановили в середине мая из-за нехватки финансирования. К тому времени с 2022 года белгородцам выплатили почти 4 млрд руб. компенсации за 18 тыс. авто.