Сборная Испании намерена продлить контракт с главным тренером де ла Фуэнте

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) работает над продлением контракта с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте до 2030 года, сообщает As. Нынешнее соглашение со специалистом действует до конца чемпионата Европы 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис де ла Фуэнте

Фото: Ana Beltran / Reuters Луис де ла Фуэнте

Фото: Ana Beltran / Reuters

Президент RFEF Рафаэль Лузан намерен улучшить условия контракта. По данным источника, федерация планирует начать переговоры с Луисом де ла Фуэнте и его представителями осенью.

Луис де ла Фуэнте возглавляет команду с декабря 2022 года. Под руководством 65-летнего специалиста испанцы выиграли чемпионаты мира (2026) и Европы (2024), а также стали победителями Лиги наций (2023). Кроме того, они установили рекорд по длительности беспроигрышной серии среди сборных — 38 матчей.

Таисия Орлова