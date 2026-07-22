Сборная Испании намерена продлить контракт с главным тренером де ла Фуэнте
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) работает над продлением контракта с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте до 2030 года, сообщает As. Нынешнее соглашение со специалистом действует до конца чемпионата Европы 2028 года.
Луис де ла Фуэнте
Фото: Ana Beltran / Reuters
Президент RFEF Рафаэль Лузан намерен улучшить условия контракта. По данным источника, федерация планирует начать переговоры с Луисом де ла Фуэнте и его представителями осенью.
Луис де ла Фуэнте возглавляет команду с декабря 2022 года. Под руководством 65-летнего специалиста испанцы выиграли чемпионаты мира (2026) и Европы (2024), а также стали победителями Лиги наций (2023). Кроме того, они установили рекорд по длительности беспроигрышной серии среди сборных — 38 матчей.