В Минобороны Белоруссии опровергли создание укрепрайонов на границе с Украиной

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин опроверг информацию о строительстве укрепрайонов на границе с Украиной. Министр назвал эти сообщения войной в информационном поле, сообщает «БелТА».

«Мы это, конечно, слышали, и на это смотрим с улыбкой... Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов», — подчеркнул господин Хренин.

Глава ведомства напомнил, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оборудовать укрепрайоны вдоль границ республики. Поручение выполнено, пять укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы, уточнил господин Хренин. При этом на южной границе нет планов создания оборонительных рубежей.

В июне Виктор Хренин заявил, что военная стратегия Белоруссии направлена на то, чтобы обеспечить безопасность своих граждан, она не направлена на участие в вооруженном конфликте. Республика ограничивается наблюдением за ситуацией и держит на границах минимально необходимый контингент войск.