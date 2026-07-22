В Минобороны Белоруссии опровергли создание укрепрайонов на границе с Украиной
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин опроверг информацию о строительстве укрепрайонов на границе с Украиной. Министр назвал эти сообщения войной в информационном поле, сообщает «БелТА».
«Мы это, конечно, слышали, и на это смотрим с улыбкой... Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов», — подчеркнул господин Хренин.
Глава ведомства напомнил, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оборудовать укрепрайоны вдоль границ республики. Поручение выполнено, пять укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы, уточнил господин Хренин. При этом на южной границе нет планов создания оборонительных рубежей.
В июне Виктор Хренин заявил, что военная стратегия Белоруссии направлена на то, чтобы обеспечить безопасность своих граждан, она не направлена на участие в вооруженном конфликте. Республика ограничивается наблюдением за ситуацией и держит на границах минимально необходимый контингент войск.
Заявления белорусских властей об информационной войне и опровержении сведений о военных действиях или планах созвучны с более широкой тенденцией, наблюдаемой в России и других странах. В условиях специальной военной операции и противостояния в информационном пространстве власти часто опровергают сообщения, которые называют недостоверными или фейковыми, а также квалифицируют подобные сообщения как информационно-психологические операции. Цель таких опровержений — противодействовать "подрыву доверия населения к органам власти" и "нагнетанию панических настроений".
Примером подобных опровержений и заявлений об информационной войне служат сообщения из приграничных регионов России, где регулярно распространяется недостоверная информация, касающаяся безопасности жителей. Мэр Таганрога Светлана Камбулова, например, предупреждала горожан о распространении в интернете ложной информации и призывала доверять только официальным проверенным источникам. Борис Писториус, министр обороны Германии, также назвал перехват разговора немецких офицеров, опубликованный в российских СМИ, информационной войной. Это свидетельствует о том, что "информационная война" — это общепринятый термин для описания текущей обстановки.
Информационная война, как показывают события, включает в себя распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил и органов власти. В России, например, есть уголовная статья, предусматривающая наказание за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Минюст России также вносит организации и лиц, распространяющих недостоверную информацию о деятельности органов власти и вооруженных сил, в реестр иностранных агентов. Все это отражает стремление к контролю информационного поля в условиях конфликта.