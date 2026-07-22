Рубио: Россия и США должны поддерживать диалог

Россия и Соединенные Штаты обязаны поддерживать отношения, несмотря на существующие разногласия. Отказ от контактов между странами был бы безрассудным решением, рассказал американский госсекретарь Марко Рубио журналистам в Маниле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP

«Было бы опрометчиво и безответственно (для РФ и США. — “Ъ”) не общаться. Мы должны поддерживать отношения, даже если у нас есть разногласия», — подчеркнул господин Рубио (цитата по «РИА Новости»).

Как заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, встреча с Марко Рубио согласована и состоится 23 июля в Маниле. С 21 июля в столице Филиппин проходит саммит АСЕАН.

20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль в последние дни не контактировал с американскими представителями. Технические контакты идут по линии дипломатических ведомств.