Президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки в высшем военном руководстве страны, сместив главкома ВСУ Александра Сырского. Одновременно в отставку был отправлен начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Эту должность займет генерал-майор Игорь Скибюк.

Новым главнокомандующим ВСУ стал 43-летний Михаил Драпатый, который, как следует из базы МВД РФ, объявлен в розыск в России. В 2023 году СК РФ заочно предъявил обвинения Драпатому, который в 2017 и 2019 годах командовал операциями украинской армии. В этот период под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов Луганской и Донецкой народных республик, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.

В течение последнего года Драпатый оставался в тени Сырского, с которым, по информации украинских СМИ, у него был личный конфликт. Подтверждением этой версии стало то, что 16 июля, когда был уволен министр обороны Михаил Федоров, Драпатый публично выступил в его поддержку, встав в конфликте между Сырским и Федоровым на сторону последнего. Судя по всему, именно это обстоятельство и сделало Драпатого главным претендентом на пост нового главкома ВСУ.

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