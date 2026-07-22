Финал чемпионата мира по футболу побил рекорды по просмотрам в США

Более 62 млн человек в США посмотрели финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между Аргентиной и Испанией. Об этом сообщили Bloomberg и The Athletic со ссылкой на аналитическую компанию Nielsen.

Англоязычную трансляцию Fox посмотрели 38,9 млн человек. Это сделало ее самой просматриваемой англоязычной футбольной трансляцией в истории США, пишет The Athletic. По данным Bloomberg, на рекламных паузах во время матча Fox заработала почти $500 млн, что сравнимо с затратами на покупку права транслировать турнир.

Рекордные рейтинги по просмотрам фиксировали и на телеканале Telemundo. Трансляцию финального матча посмотрели 23,9 млн зрителей. Матч стал самой просматриваемой испаноязычной футбольной трансляцией в истории США по общему количеству зрителей, отмечает The Athletic. Предыдущий рекорд установил матч Мексики и Англии, который состоялся 5 июля.

Чемпионат мира по футболу проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир завоевала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0. Лучшим игроком чемпионата был признан аргентинский капитан Лионель Месси.

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