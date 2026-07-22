Обвиняемую в причастности к подрыву офицера в Крыму отправили в СИЗО
В Крыму арестовали двух местных жительниц по обвинению в работе на украинские спецслужбы. Одна из них, как утверждают в региональном управлении ФСБ, оказалась соучастницей подрыва автомобиля высокопоставленного военнослужащего в Севастополе.
По данным российской спецслужбы, двух женщин задержали 18 июля. По версии обвинения, 34-летняя жительница Кировского района полуострова перевела 5 тыс. гривен со своего счета в одном из украинских банков на нужды украинской армии, в частности на приобретение радиостанций, обмундирования, амуниции и иного снаряжения. Другая фигурантка — уроженка Николаевской области Украины, которая в последние годы проживала в Ялте,— сотрудничала со Службой безопасности Украины, заявили в ФСБ. В ведомстве утверждают, что по заданию куратора она оборудовала на территории Крыма схрон, в котором спрятала компоненты самодельного взрывного устройства, и передала координаты тайника противнику. Впоследствии схрон был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота РФ.
Суд заключил женщин на два месяца в СИЗО по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ).
В ноябре 2024 года в Севастополе погиб капитан первого ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы ЧФ РФ Валерий Транковский. Автомобиль офицера взорвали на улице Шевченко. Следственные органы ГСУ СКР по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (теракт и незаконный оборот взрывчатых веществ). По версии следствия, под днищем автомобиля было установлено самодельное взрывное устройство.
Задержанные женщины обвиняются в государственной измене (ст. 275 УК РФ), которая часто фигурирует в делах, связанных с подготовкой терактов по заданию украинских спецслужб. Например, похожие обвинения в госизмене, подготовке диверсии и причастности к террористической организации ранее предъявлялись россиянину, который, по версии следствия, планировал отравить бойцов ВС РФ в Белгородской области. Другой житель Приморского края также был осужден на 13 лет за госизмену в форме шпионажа, собирая и передавая сведения о воинской части ГУР Минобороны Украины.
В целом, уголовные дела о терактах и госизмене, связанных с деятельностью украинских спецслужб, регулярно возбуждаются в России. За последнюю пару лет было несколько случаев задержания и осуждения лиц, планировавших теракты по заданию СБУ или ГУР, в том числе на военных объектах или против военнослужащих. Например, ФСБ сообщала о задержании подозреваемых в подготовке теракта против высокопоставленного офицера Министерства обороны РФ, которое готовили украинские спецслужбы. В Москве также расследуется дело о покушении на бывшего офицера СБУ Василия Прозорова, где обвиняемым инкриминируют теракт по заданию украинских спецслужб.