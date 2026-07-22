Обвиняемую в причастности к подрыву офицера в Крыму отправили в СИЗО

В Крыму арестовали двух местных жительниц по обвинению в работе на украинские спецслужбы. Одна из них, как утверждают в региональном управлении ФСБ, оказалась соучастницей подрыва автомобиля высокопоставленного военнослужащего в Севастополе.

По данным российской спецслужбы, двух женщин задержали 18 июля. По версии обвинения, 34-летняя жительница Кировского района полуострова перевела 5 тыс. гривен со своего счета в одном из украинских банков на нужды украинской армии, в частности на приобретение радиостанций, обмундирования, амуниции и иного снаряжения. Другая фигурантка — уроженка Николаевской области Украины, которая в последние годы проживала в Ялте,— сотрудничала со Службой безопасности Украины, заявили в ФСБ. В ведомстве утверждают, что по заданию куратора она оборудовала на территории Крыма схрон, в котором спрятала компоненты самодельного взрывного устройства, и передала координаты тайника противнику. Впоследствии схрон был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота РФ.

Суд заключил женщин на два месяца в СИЗО по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

В ноябре 2024 года в Севастополе погиб капитан первого ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы ЧФ РФ Валерий Транковский. Автомобиль офицера взорвали на улице Шевченко. Следственные органы ГСУ СКР по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (теракт и незаконный оборот взрывчатых веществ). По версии следствия, под днищем автомобиля было установлено самодельное взрывное устройство.

Александр Дремлюгин, Симферополь